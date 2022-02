“Con Casado y Ayuso se puede hacer bromas, con la pandemia y la guerra no”

Un grupo de veteranos del fútbol decidió hace 16 años crear una parodia con la que participar en el carnaval pontevedrés. Así nació el Equipo Ja. Inicialmente Equipo A, pero dado que aquel año centraban buena parte de sus letrillas en el conflicto del poblado chavolista de O Vao, en Poio, finalmente el nombre mudó a “Equipo Ja”, emulando al grupo creado por el cómico Juan Muñoz (Cruz y Raya). Manuel Ruibal forma parte de la agrupación que esta noche leerá el pregón del Entroido de Pontevedra (21.00 horas en A Ferrería).

– ¿Hay ganas de Entroido?

– Sí, son ya dos años parados y la verdad es que hay muchas ganas de Entroido. Yo creo que si se hubiese cancelado un año más el carnaval, mucha gente y muchos grupos ya lo dejarían, porque se pierde el ritmo y se van pasando las ganas.

– Dos años después, ¿vuelven los de siempre o hay un nuevo Equipo Ja?

– Nosotros volvemos los mismos, los de siempre. Afortunadamente no hubo bajas en estos dos años. Volvemos la misma gente y con las mismas ganas, la misma ilusión.

– Pero el Entroido va a ser distinto, con menos actividades, menos público...

– Va a ser un carnaval distinto, sí, pero no tiene porque ser peor. Nosotros tuvimos suerte por poder participar en las murgas, no así en la Parodia, en la que antes también participábamos. Aunque yo personalmente creo que se podría hacer la Parodia, tomando las medidas necesarias. Parece ser que al auditorio solo vamos a ir cuatro murgas y el espectáculo va a quedar un poco descafeinado, pero la ventaja es que vamos a ir los cuatro grupos de Pontevedra, los que vamos habitualmente, y por esa parte sí que puede ser bonito.

– ¿Cómo se plantean el pregón?

– Tuvimos poco tiempo para prepararlo y además estamos también centrados en la murga. Hasta hace poco no sabíamos si iba a haber carnaval o no, así que se nos echó todo un poco encima. Por eso no tuvimos mucho tiempo para el pregón, pero estamos trabajando en él. Va a tener una parte un poco seria, va a haber algo de parodia y lo demás es sorpresa.

– ¿Cómo recibieron este encargo?

– Fue un orgullo para nosotros. Ya lo hicieron otros grupos antes, pero desde luego es un orgullo, porque es como un premio a una trayectoria, a mucho tiempo colaborando con el carnaval de Pontevedra. El encargo lo recibimos con mucha ilusión pero a la vez con nervios, porque queremos hacerlo bien y al mismo tiempo no hay demasiado tiempo para prepararlo, pero en fin, intentaremos sacar una sonrisa a la gente.

– En los últimos días la actualidad les ofrece muchos asuntos con los que hacer bromas.

– Sí, tocaremos todo lo de actualidad, pero solo si da para hacer bromas. Por ejemplo, con lo de Casado y Ayuso sí se pueden hacer bromas, pero otras cuestiones, como la pandemia, o la guerra, ya no son para muchas risas. Son cosas tristes y creo que una murga no es el sitio para hablar de eso.

– ¿Qué preparan para la murga?

– Este año tuvimos menos tiempo para prepararla y para ensayar, pero nosotros vamos con la misma ilusión que siempre y vamos a mantener el nivel. Solo hace unos quince días que se decidió que se iban a celebrar las murgas, pero bueno, intentaremos darlo todo como siempre. Quizás no nos dé para hacer media hora de actuación como antes, pero aunque sea con menos tiempo trataremos igualmente de sacarle una sonrisa a la gente.

– ¿Continúan los mismos que comenzaron, hace dieciséis años?

– Empezamos veinte, que era el número máximo de participantes. Por el camino, algunos lo dejaron, otros se incorporaron, e incluso algunos que lo habían dejado volvieron al grupo porque lo echaban de menos. Ahora mismo somos una mayoría del grupo inicial, pero últimamente se ha incorporado gente joven, también una chica, que es muy importante.

– ¿Hay futuro entonces?

– Sí, confío en que sí, porque hay gente joven y hay interés por mantener esto.