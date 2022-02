El susto de recibir una factura de la luz de más de 800 euros

Con los ojos como platos y releyendo una y otra vez la factura que había recibido a su nombre, para comprobar que el titular era el correcto, se quedó el pontevedrés Jose Benito Pazos esta semana tras abrir la carta en la que la compañía Holaluz le informaba de que debía pagar un importe de 821,55 euros por su consumo de electricidad del mes de noviembre. En la vivienda a la que hace referencia la factura, en Poio, reside con su mujer y la hija pequeña de ambos, por lo que la pareja tuvo claro desde el primer momento que se trataba de un error.

Lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con la compañía y devolver el recibo en el banco. “En la compañía me dijeron que se trataba de atrasos, pero es imposible porque nos mudamos a este piso a mediados de agosto y el cambio de titular tuvo lugar en junio, y durante ese período no estuvo habitado; aunque sí estábamos dados ya de alta, el consumo habría sido mínimo, en todo caso. No cuadra nada”, explica a FARO Jose Pazos. De cualquier modo, en el gráfico de consumo incluido en la factura el pico disparado se produce en el mes de noviembre, en el que ya ellos estaban viviendo en el piso, una cantidad que también es a todas luces imposible.

Como es lógico, han presentado una reclamación en la oficina del Instituto Galego do Consumo de la Xunta en Pontevedra. Ahora, el organismo público iniciará el proceso. “En la vida nos pasó esto. La única opción que nos da la compañía es fraccionar el pago. Esperaremos a ver qué nos responden en Consumo”, concluye esperanzado.

En la vida nos pasó esto. La única opción que nos da la compañía es fraccionar el pago. Esperaremos a ver qué nos responden en Consumo

Se disparan las reclamaciones en Consumo

No ha sido seguramente el único vecino de la comarca que se ha enfrentado a una situación así. El número de reclamaciones presentadas por los consumidores ante la oficina del IGCC (Instituto Galego de Consumo e da Competencia) de la Xunta en la ciudad de Pontevedra ha experimentado un importante aumento en el último año, cercano al 33%. Solamente en 2021 se registraron 3.028, frente a las 2.277 del ejercicio anterior.

Casi la mitad de las presentadas el año pasado fueron relativas a los sectores de las telecomunicaciones y energéticos, que sumaron 1.430, una cifra coherente teniendo en cuenta que el consumo de este tipo de suministros se incrementó notablemente a raíz de la pandemia del COVID y el teletrabajo.

En este sentido hay que destacar que, según los datos facilitados a FARO por la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, el mayor incremento se produjo en las reclamaciones relacionadas con el consumo de electricidad y gas, ya que en un año pasaron de 199 a 510, es decir, un 156% al alza.

También destaca el aumento del 35% en las reclamaciones a las compañías de teléfono e internet: 681 hace dos años y 920 el pasado.

Hay otros sectores que sobresalen por cifras absolutas en la memoria del año pasado, como el de la salud y la estética, con 204 reclamaciones, aunque hay que señalar que en este caso se presentaron un 30% menos que en el ejercicio anterior.

Por el contrario, en el de la automoción se enmarcan 184 reclamaciones del total de las presentadas en la oficina del IGCC de Pontevedra, un 42% más que en 2020.

Lo mismo ocurre con el turismo y el ocio, con 158 reclamaciones (que casi se mantiene, con una ligera subida del 0,64%); el financiero, con 151 (un 26% más), y el electrónico, eléctrico y óptico, con 131 (un 6,5% más).

Completan el listado los transportes, con 120 demandas; la industria textil y de la confección, con 82; la industria de la alimentación, con 37, y la enseñanza, con 20.

El resto de reclamaciones hasta sumar el total de 3.028 de todo el año, corresponden a la categoría de “resto de sectores”: 511.

El municipio que más reclamaciones aportó el año pasado a la oficina de Campolongo fue el capitalino, con 972. Por su parte, los otros tres más importantes y poblados de la comarca pontevedresa supusieron la gestión de 209, en el caso de Marín; 145, en el de Poio, y 133, en el de Sanxenxo.

Reclamaciones

Telecomunicaciones 920

Energía 510

Salud y estética 204

Automoción 184

Turismo y ocio 158

Financiero 151

Electrónico 131

Transportes 120

Industria textil 82

Alimentación 37

Enseñanza 20

Resto de sectores 511

TOTAL 3.028

Las consultas son todavía más

Pero en la oficina del Instituto Galego de Consumo e da Competencia de la Xunta en Pontevedra también se registran numerosas consultas cada año. De hecho, esta cifra fue superior a la de reclamaciones presentadas en 2021. Fueron un total de 4.569, siempre según la información oficial de este organismo dependiente de la Consellería de Economía.

También en este caso los sectores de las telecomunicaciones y la energía suman la mitad de todas las consultas, con 1.512 y 730, respectivamente.

En esta categoría de gestiones, el tercer puesto es para el sector de la automoción y los vehículos con y sin motor, con 507 consultas. Le siguieron el de la salud y la estética, con 313, y el de la industria textil y de la confección, con 269. También destaca el financiero, con 201.