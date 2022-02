Poio, Barro e Caldas homenaxean á voz máis senlleira do Rexurdimento

Os concellos de Barro e Poio acolleron onte eventos para conmemorar o Día de Rosalía, co obxectivo de honrar o 185 aniversario do seu nacemento e poñer en valor a importancia da súa obra e a súa pegada na literatura galega e o idioma. No IES de Poio celebrouse unha intervención poética co título de Sempre Rosalía, que tivo un segundo pase na Praza da Chousa de Combarro. Tamén se fixo entrega de varios lotes de libros noutros centros educativos da localidade. Hoxe haberá unha actividade narrativa enfocada á lectura: “Da aurora ao resplandor”, ás 17.30 horas na Biblioteca Municipal.

En Barro, o Concello fixo unha selección de poemas, visible tanto no IES de Barro como no CEIP Amor Ruibal e unha proxección da súa imaxe sobre a fachada do concello. Os poemas conteñen un código QR que enlaza cun vídeo no que os alumnos recitan a composición. No caso de Caldas, foron os maiores da localidade os que, coas súas testemuñas, protagonizaron un proxecto audiovisual chamado “Imos contar historias”, no que a Concellería de Cultura quixo salientar a recuperación da tradición oral nun día tan sinalado coma este.