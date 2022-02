O caldo de gloria de Rosalía de Castro

Con motivo do Día de Rosalía de Castro, celebrado onte, a fundación que leva o seu nombre puxo en marcha unha iniciativa para que restaurantes de toda Galicia leven a cabo a elaboración do Caldo de Gloria como homenaxe á poetisa santiaguesa.

Deste xeito, a Fundación busca trasladar ás cociñas profesionais e aos seus clientes unha receita humilde, feita a lume maino, que nace nas páxinas dunha das súas grandes obras, como é a composición “Meu Lar” do seu segundo poemario en galego, Follas Novas.

No ámbito de Pontevedra, o “Meu e Teu”, un bar situado na Praza Oito de Marzo, é o único da cidade que, de maneira oficial, decidíu introducilo na súa carta, como parte tamén da súa homenaxe á gastronomía tradicional de culler, un imprescindible nos fogóns por estas datas invernais.

Así o perciben Pedro Ribas, cociñeiro, e Alberto Gómez, hostaleiro, que rexentan o lugar de comidas, no que cada día hai unha elaboración destas características.

“Nós facemos pratos de culler todos os días. Chegounos a noticia de que a Fundación Rosalía de Castro estaba impulsando esta iniciativa e unímonos”, explica Ribas.

Con todo, un factor moi importante foi a promoción a través das redes sociais, mostra de que o tradicional –neste caso, o receitario– pode misturarse coa modernidade para atraer a máis clientela.

“É unha receita sen tanta carne, na que a verdura é moi importante, porque leva grelos, patacas, repolo... aínda que tamén leva chourizo”

“A verdade é que notamos unha certa resposta, sobre todo tras publicalo nas redes sociais”, engade o cociñeiro, que recoñece que “xa teñen varias mesas reservadas e algunha xente xa lle preguntou pola receita”, explican dende o “Meu e Teu”.

Outro dos motivos polos que o bar elixíu esta elaboración para a súa carta semanal é a calidade dos ingredientes, que fai saboroso este Caldo de Gloria.

"É unha receita sen tanta carne, na que a verdura é moi importante, porque leva grelos, patacas, repolo... aínda que tamén leva chourizo", sinala Ribas.

Ademais, sinalan desde o bar pontevedrés, puxeron á disposición dos clientes outros pratos típicos co obxectivo de complementar o Caldo de Gloria que tamén forman parte do guiso e do poema “Meu Lar”, como pode ser o bolo do pote, que, según Ribas, tamén “lle aporta moito sabor, co touciño que leva”.

Outra das homenaxes gastronómicas de onte en Pontevedra polo Día de Rosalía tamén tivo ao Caldo de Gloria como protagonista.

Foron os alumnos e alumnas do CIFP Carlos Oroza os que, con axuda dos profesores do centro, levaron dita elaboración á Deputación de Pontevedra, na que os presentes ao acto institucional en homenaxe a Rosalía puideron degustalo.

“Uns encargaronse dos preparativos da receita e a súa elaboración e outros correron a cargo do servizo”, explicou Martín Lema, supervisor da actividade, nunha entrevista a FARO.

“Trátase dunha receita moi tradicional da nosa cociña, que foi elaborado nalgún momento en todas as casas de Galicia. É un prato moi agradecido, e na preparación tamén inflúe a tempada das verduras”, subliña o docente do centro.

Nese acto institucional, os asistentes tamén puideron probar doces típicos, como bica ou tarta de Santiago.