Con danza, libros e flores, o Concello de Marín sacou á rúa a homenaxe por Rosalía de Castro onte no día que conmemorou o nacemento da autora. A Alameda foi decorada con flores xunto ao monumento da escritora de “Follas Novas”, mentres que na Biblioteca Pública expuxéronse algunhas das súas obras. Ademáis, o Ballet de Galicia fixo as delicias do público coa súa danza.