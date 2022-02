Cuando Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes del Villa de Pitanxo, se sujetaba desesperadamente a la balsa salvavidas para evitar que el agua lo congelase, aseguraba que gran parte de sus pensamientos eran para su madre. Además de en su mujer y sus cinco hijos, que viven en Ghana, Samuel se acordaba de su "mamá" en Marín, quien lo acogió en su casa hace 13 años cuando llegó a Galicia en busca de una vida mejor para él y los suyos. Esta madre gallega de Samuel es Ramona Otero, quien esta mañana explicaba en Marín como vivió el reencuentro con su hijo. Profundamente creyente, Ramona asegura que ha sido un "milagro del Señor". "Yo tengo mucha confianza y él también la tiene, el Señor nos ayudó", explica.

Ramona Otero indica que Samuel es "como mi hijo" desde que lo acogió en Marín hace décadas, cuando él llego a la villa y contó con la ayuda de Cáritas. "Es como mi hijo, se hace querer, es muy bueno y un hijo obediente"; explica.

En el reencuentro entre ambos en la pista del aeródromo de Santiago tuvo esa sensación extraña de alegría por poder abrazarlo pero "cuando llegué y vi tantos coches de cadáveres para mí fue terrible". "Y luego piensas en que al menos estas familias aún iban a recibir a sus seres queridos, aunque sea muertos, pero los que quedan en el mar..., eso es horrible". Explica que Samuel se va recuperando pero que todavía necesita descansar y que lo examinen los médicos y psicólogos. Con estos trámites anda hoy. Incluso ella misma reconoce que "yo tampoco aún no estoy bien, tengo la mente confusa". Ramona Otero recuerda cómo durante 24 horas no supo cuál había sido el destino de quien considera su hijo. "Luego cuando nos dijeron que el tercer superviviente era de nacionalidad española, perdimos toda la esperanza" pero al final no fue así. "Cuando nos dijeron que era él, decirte que está muerto y luego saber que está vivo..., solo damos gracias a Dios porque fue un milagro muy grande".

"Yo me pongo a pensar en lo que pasé durante dos días y no puedo imaginar como llevan esperando estas familias tantos días, eso es horrible"

Cuando lo pudo abrazar a pie de pista en Lavacolla explica que solo pudieron hacer eso, abrazarse: "No fue capaz de decirme nada". "Luego sí que me dijo ya en el coche en que cuando estaba en el agua pensaba en mí y en el disgusto que le iba a dar a mamá". "Y nosotros le decíamos que nosotros pensábamos en él y en su mujer y sus cuatro hijos pequeños" que están en Ghana y a quien Samuel está impaciente por poder abrazar. De hecho, al más pequeño, recién nacido, aún no lo conoce.

En lo que sí que insiste Ramona Otero es en pedir que la búsqueda de los desaparecidos no cese. Es algo en lo que Samuel también está muy empeñado: "Que busquen a esta gente, Marín ya vivió muchas desgracias y quién sabe las que vendrán, pero que busquen, que vayan y si no se encuentra nada por lo menos sabremos que hicimos lo que queríamos y pudimos". "Yo me pongo a pensar en lo que pasé durante dos días y no puedo imaginar como llevan esperando estas familias tantos días, eso es horrible", explica. Por eso pide que, así como "nos piden dinero para otras cosas que también se lo dediquen a buscar a estas personas"; finaliza.