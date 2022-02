Coa actuación do grupo de pandereteiras belgas “Ialma” daba comezo o acto institucional en homenaxe a Rosalía de Castro, nacida o 23 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela, “unha muller valente, repleta de sentimento e enerxía”.

O pazo provincial encheuse de público, ata o punto de que non quedou nin unha soa cadeira baleira, para honrar á unha figura imprescindible das letras galegas, así como da defensa dos dereitos dos máis desfavorecidos, especialmente das mulleres.

Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, tomou a palabra celebrando o feito de que para o acto da Deputación de Pontevedra se tiveran escollido as flores e a música como protagonistas. Tamén mostrou a súa felicidade por participar por primeira vez nunha homenaxe á autora de “Follas Novas” dende a cidade do Lérez. “En Pontevedra hai unha real vontade de ser de Rosalía”, salientou.

“En Pontevedra hai unha real vontade de ser de Rosalía” Anxo Angueira - Presidente da Fundación Rosalía de Castro

Para Angueira o fito de que se teña demostrado que a verdadeira data de nacemento da poetisa é o 23 de febreiro marca un antes e un despois na súa biografía no relativo á súa relación coa nai. “Por fin se recupera un documento fundamental que demostra que a nai tivo un papel que merece na formación e crianza de Rosalía de Castro. Por moi solteira que fose, era nai e responsable da educación da filla”, afirmou, para engadir que “cando a nenas cociñaban ou cosían, ela se preocupou de que en Santiago estudase francés e música; tamén foi actriz de teatro”.

Para o presidente da Fundación Rosalía de Castro, a escritora “é algo que nos une, un emblema, a representación de Galicia no mundo”. “Rosalía nos representa e nos move. Abanderou un proxecto de dignidade, fundamentalmente para as mulleres, especialmente as humildes e traballadoras. Estaba cos excluidos, cos pobres, cos apartados”, resumíu, para concluir que “por Rosalía no pasa o tempo, está viva”.

Na homenaxe na Deputación provincial leuse o manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega para o Día de Rosalía de Castro 2022 e autoría de Beatriz Maceda Abeleira. Leuno Míriam Ferradáns.

“Pensármonos na lingua de nosoutras é manter, transmitir e dignificar quen somos. E esta é a forza que atopamos en Rosalía de Castro: recoñecérmonos como pobo forte, unido na nosa lingua”.

“Abracemos, entón, a desorde das ideas e a marcha dos pensamentos para seguir o navegar de Rosalía de Castro na voz das persoas humides, para escoitar o silencio das oprimidas e censurar as inxustizas coa forza da nosa lingua”.

Ademais, no acto entregáronse os premios do concurso escolar “A Nosa Rosalía”, que gañaron o CEIP San Clemente de César de Caldas, o CPI Pontecesures e o CEIP Mestre Manuel García de Oia.

A xornada rematou coa degustación do “caldo de gloria” ao que Rosalía de Castro fai alusión en “Follas Novas” e que foi elaborado por alumnos do CIFP Carlos Oroza.

Carmela Silva: “Foi pioneira en rebelarse contra a desigualdade das mulleres”

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, salientou a vixencia do pensamento de Rosalía de Castro, “que foi pioneira en rebelarse contra a desigualdade das mulleres”. “Somos dos únicos pobos que teñen unha muller como gran referencia, e por iso celebramos esta xornadas e reivindicamos todo o ano a Rosalía con toda apotencia que merece”, afirmou. Incidíu na necesidade de seguir inculcando o seu legado ás novas xeracións “para que a mocidade participe activamente da súa herdanza e poidamos seguir defendendo a súa figura”.