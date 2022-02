O alcalde de Poio, Luciano Sobral; a concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, e a edil de Normalización Lingüística, Marga Caldas, deron a coñecer onte os detalles da programación de actividades que desde o Concello se impulsará ao longo das vindeiras xornadas para conmemorar o Día de Rosalía de Castro, que será o 23 de febreiro, coincidindo coa data de nacemento da autora de Cantares Gallegos e Follas Novas. O acto desenvolveuse no parque que leva o nome da escritora de Santiago, no lugar de Ferreirós, onde, precisamente, procedeuse á colocación de poemas de Rosalía nas árbores situadas neste espazo ao aire libre, co obxectivo de que “toda a veciñanza teña a oportunidade de coñecer e gozar cos seus versos sacándoos á rúa”, tal e como explicou Rodríguez Alonso.

A Concellería de Cultura aposta, ademais, pola realización doutras iniciativas, a través das cales tamén se busca implicar ao tecido educativo. “Para nós é unha prioridade que as novas e futuras xeracións coñezan e teñan constancia da importancia e do legado que nos deixou Rosalía de Castro a través da súa obra”, explicou Raquel Rodríguez. Deste xeito, está prevista a entrega dun lote de libros nos centros educativos do municipio que teñan previsto desenvolver actividades de coñecemento e visibilización da que “sen dúbida é unha das autoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos”, tal e como apuntou o alcalde Sobral. Ademais, tamén se repartirán manteis de mesa, tanto nos centros educativos como entre o sector da hostalería, no que se recolle o poema “Meu lar, miña casiña”, incluído en Follas Novas, a través dunha iniciativa impulsada desde a Deputación de Pontevedra e á que se adheriu o Concello de Poio.

Dentro do calendario de actividades, tamén hai que salientar as intervencións teatralizadas ‘Sempre Rosalía’, realizadas en chave de humor por Producións Dispersas, e que terán lugar o 23 de febreiro. Haberá unha dobre sesión, xa que pola mañá a iniciativa desenvolverase no IES de Poio (12.30 horas), mentres que pola tarde será na Praza da Chousa de Combarro (17.30). Por último, como xa vén sendo habitual nos últimos anos, a Biblioteca Municipal tamén será protagonista, ao acoller unha actividade narrativa, o xoves 24 de febreiro, ás 17.30 horas, que leva por título “Da aurora ao resplandor”.

Esta iniciativa conta con prazas limitadas, polo que será preciso anotarse previamente enviando un correo electrónico a anotaculturapoio@gmail.com.