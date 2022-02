Explorando desde la Boa Vila las fronteras del arte

La irrupción del criptoarte ha disparado el mercado del arte on line. Cada vez más, los coleccionistas han pasado de reunir bienes tangibles que podíamos tocar (pinturas, esculturas, sellos, muebles…) a bienes que no vienen ese valor táctil pero sí podemos ver. Es el caso de los ya famosos NFT (las siglas de token no fungible, uno de los cuales fue subastado el pasado año por cerca de 70 millones de dólares), en los que trabaja el artista pontevedrés Elohim.

Éste explica que los tokens no fungibles, los NFT, son únicos en el mundo. Su carácter exclusivo está garantizado por una clave en la cadena de bloques (blockchain). “Es una especie de registro contable, de sello, que resulta imposible de falsificar”, señala el autor, que se sitúa a la vanguardia en Galicia con la primera exposición en la Comunidad de este arte digital. “La iluminación del ser” es el título de la muestra, que puede contemplarse a partir de hoy en el iVigo Business Space. Elohim indica que quiere expresar su arte “mediante una técnica nada convencional” con la posteriormente genera NFT´S y metaversos cósmicos a partir de sus lienzos. Trabaja, explica el artista pontevedrés, “con lienzo, colores, dedos y manos, sin paletas ni pinceles, como hace 30.000 años, por eso me gusta señalar que mi arte conecta Altamira con el metaverso cósmico”. “El primer ingrediente” de su arte, relata, es que se sumerge en “bosques, playas, ríos o cascadas para meditar”. Sigue a continuación “la conexión con el entorno”, energizado con inciensos y cuencos tibetanos. Elohim explica que los tokens no fungibles, los NFT, son únicos en el mundo. Su carácter exclusivo está garantizado por una clave en la cadena de bloques (blockchain). “Es una especie de registro contable, de sello, que resulta imposible de falsificar” Tras sentarse frente al lienzo, inicia “un proceso de inmersión-relajación”, explica Elohim, “me sumerjo en una especie de trance transitorio que me permite pasear por la estrellas, ver, sentir y observar el universo como un invitado de Dios”. Finalmente, traslada al lienzo durante un trance la experiencia con sus manos cargadas, añade, “de colores, visiones y emociones desconocidas para el hombre”. A partir de la obra pintada in situ en la naturaleza durante el trance, surge el NFT sutil, réplica del anterior. Para ello el artista se vale de su larga experiencia con las tecnologías digitales. No son los únicos formatos que propone el autor, que también presenta su obra en “NFT de metaverso mental, con la energía en movimiento, y el NFT del alma del metaverso cósmico, donde se muestran entidades como búhos, hadas, águilas o seres metafísicos”, detalla. Toda una invitación a explorar las nuevas fronteras del arte.