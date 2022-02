Los vados no actualizados en Pontevedra se enfrentan a multas superiores a 3.000 euros

Un 20 por ciento de titulares de Vados de aparcamiento en las calles de Pontevedra no han regularizado su situación, solicitando la actualización de la licencia y la nueva placa que los identifica. El Concello inició un proceso de regularización de estas licencias en 2018 y tras el período de información inicial, ha concluido ya la moratoria ofrecida para actualizar estos permisos, adaptándose a la ordenanza que los regula. Quienes no se han actualizado se enfrentan ahora a sanciones que pueden superar los 3.000 euros, según recordó este lunes la portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías.

El Concello de Pontevedra ha iniciado un proceso para identificar a los titulares de estos vados no regularizados e instarlos a que lo hagan, antes de ser propuestos para una sanción. Son “unos 250, o 275 expedientes” los abiertos en esta revisión del censo de vados, que no se han actualizado “por una diversidad de casos”, explica Gulías. Entre ellos se encuentra "un pequeño porcentaje de personas que deciden no pagar, o no regularizar su situación", añade. A estos últimos va dirigido la última inspección iniciada por el Concello, con advertencia de sanción, porque "no puede ser que unos paguen y otros no", indicó la concejala. La grúa municipal tampoco actuará ante los accesos a fincas que no dispongan de la nueva placa identificativa del Vado que, por otra parte, es gratuita una vez actualizada la licencia.

Por otra parte, la portavoz del gobierno indicó que los titulares de vados antiguos y que no deseen actualizar la licencia deberán reponer la acera o el acceso a su portal a la situación original.