El mercadillo urge a mudarse al centro

“Necesitamos irnos al centro o si no esto se muere”. Así de drástica se muestra Paula, una comerciante que tiene su puesto de venta de complementos en el mercadillo de Pontevedra. Ayer el buen tiempo acompañaba para dejarse caer por la calle Rafael Areses y por eso la afluencia de gente no era del todo mala, pero es que los comerciantes aseguran que en invierno, la ubicación actual junto al Lérez es casi una ruina para ellos. “Ya es difícil que la gente se anime a cruzar el puente, pero es que si hace frío o llueve, a veces ya excusamos montar los puestos”, explica Carlos, “¡y eso que tenemos que pagarlos igual!”, señala este veterano comerciante.

“Ya es difícil que la gente se anime a cruzar el puente, pero es que si hace frío o llueve, a veces ya excusamos montar los puestos”

Carlos pertenece a una estirpe de vendedores ambulantes que, según el mismo explica, se remonta a más de “130 años atrás, con mi madre y con mi abuela”. Su puesto de ropa es de los más antiguos y él lleva toda la vida en el mercado. Incluso ya vivió la época de Barcelos y cuando se le pregunta por la posibilidad de trasladar la celebración del mercadillo al centro el responde que sí, “sin dudarlo”. “Ya cuando estaba en Barcelos esto era otra cosa, otro mundo, nada que ver con lo de ahora”, explica.

Además, con motivo del traslado temporal por la celebración de diferentes pruebas deportivas a Campolongo, los comerciantes tienen la prueba empírica de que mudarse al centro es la principal medida para revitalizar un mercadillo que languidece (Hay 56 puestos adjudicados actualmente y 33 vacantes por las que parece que no hay mucho interés). “Cuando estuvimos en Campolongo se vendió mucho más”, reconoce Carlos.

Lo mismo opina Pilar Ozores, que atiende con su familia un puesto de lencería y ropa interior. “En Campolongo estuvimos muy bien”. Pilar recuerda que la actual ubicación de Orillamar no solo es problemática por que “estamos apartados”. Los propios comerciantes no encuentran los servicios que tienen en el resto de villas y ciudades en donde instalan sus puestos. “Pontevedra es la única ciudad de Galicia que tiene su mercadillo en las afueras y no en el centro urbano”. “Aquí no tenemos ni donde tomarnos un café o ni siquiera donde hacer nuestras necesidades”. Lamentan que el centro no se pueda aprovechar de la riqueza que genera el trasiego de vendedores y clientes que genera un mercadillo. “En Padrón, Cambados o Vilagarcía estamos en el centro, tenemos bares y restaurantes en los que hacemos gasto”. “En Cambados o Vilagarcía la gente va al supermercado y a los comercios que están en el centro tras pasar por el mercado”, indican. “Este es el peor ubicado y, además, no es de los más baratos”, explican desde la familia Ozores.

“Cuando estuvimos en Campolongo se vendió mucho más”

Lo mismo opina Fernando, que atiende un puesto de ropa: “Yo tengo ocho tiendas de ropa y en todas ellas vendo más los días que hay mercado”, explica, “es una pena que no se aprovechen las ventajas que podría darle el mercadillo al centro de la ciudad y al revés”, dado que reconoce que “para nosotros la proximidad a nuestros clientes sería fundamental”. “A la gente le cuesta cruzar el río”.

Tan solo Luis, en su puesto de venta de ropa, no ve tan necesaria la posibilidad de un traslado: “Me es indiferente”, explica. “Creo que por un lado podríamos ganar clientes del centro”, reconoce, “pero también perderíamos los de los alrededores que vienen en coche a Pontevedra y que aparcan en el recinto ferial para los que esta ubicación es mucho más cómoda”.

A la espera de lo que decida el Concello, que tiene tomada la decisión política de trasladar el mercadillo al centro pero aún no la ubicación, a los comerciantes les da más o menos igual el emplazamiento mientras sea una zona accesible y céntrica. Aunque insisten: “En Campolongo estuvimos muy cómodos”.