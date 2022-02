“He venido a tiempo”, resume Valentín Rodil, uno de los más destacados especialistas españoles en duelo (es responsable de la Unidad Móvil de atención en crisis y duelo San Camilo) a propósito de la tragedia del Villa de Pitanxo. El psicólogo imparte este fin de semana en Pontevedra un monográfico sobre el suicidio y ha sido uno de los expertos en salud mental convocados para prestar ayuda a los familiares de las víctimas.

–Fue la diócesis del mar, Stella Maris, la que le pidió ayuda para las víctimas del Villa de Pitanxo

–Estuve con las de Stella Maris Vigo, que ya había estado con ellas haciendo un curso de acompañamiento de los marineros en la pandemia, y ellas tienen mucha relación con los marineros y sus familias. Es por eso que nos han pedido ayuda para las familias del Villa de Pitanxo, para después, para cuando marchen todos los políticos, periodistas etc.

–Recuerda que por ahora aún no hay duelo…

–Ahora mismo no hay duelo, ahora mismo hay lo que hay: un maremágnum de cosas, de políticos, de políticas, de psicólogos, de periodistas. Y ellos lo viven regular, eso lo sé, lo viven regular porque estamos como a la caza de sus historias personales, gente que nunca quiso estar en los periódicos (sonríe). Tienen una vida normal, su vida normal, unos querían cambiarla y otros no. Y ahora se encuentran muy en el ojo del huracán, muy con todo el mundo pendiente de lo que piensan, muy incluso planteándoles preguntas para que piensen. Por ejemplo: ¿qué piensan ustedes de que el patrón se haya salvado? Que es una pregunta que tenía la gente pero ¿la tenían ellos antes de que se la planteásemos? Y cuando acompaño a tanta gente me quedo mucho con lo que ellos dicen. Y ahora mismo todavía no están para que los acompañen.

Ahora mismo no hay duelo, hay lo que hay: un maremágnum de cosas, de políticos, de políticas, de psicólogos, de periodistas. Y ellos lo viven regular, eso lo sé, porque estamos como a la caza de sus historias personales

–Están, sencillamente, en shock

–Claro, este escenario es de shock. Precisan psicólogos alentando la realidad, y no solo psicólogos sino quien sea, alentando la realidad. Y pequeñas cosas que está habiendo, los colegios, reaccionar con los niños, cosas que se están haciendo bastante bien, pero ha sido una tragedia muy grande. Vengo de La Palma (Valentín Rodil también fue convocado para ayudar a las víctimas de la erupción volcánica) pero, claro, no ha habido muertos. Aunque ha sido muy fuerte, un zarandeo muy grande y de mucho significado, llegar aquí y encontrarme con esto es mucho más grande, por eso nos hemos ofrecido.

–¿Trasladará de nuevo la unidad aquí para ayudar a las familias del Villa de Pitanxo?

–Sí, seguramente en un par de meses vendremos aquí.

El duelo es un proceso y les queda mucho trecho. En ese trecho puede que algunas personas aprendan a vivir felices, puede que algunas personas aprendan a vivir a pesar de esto, puede que… Cada uno hará un desarrollo distinto.

–¿Estas pérdidas se superan o el enfoque ha de ser aprender a convivir con ellas?

–Llegamos al Puerto de Vigo y después de un minuto de silencio nos presentaron a algunas personas. Uno de ellos era un militar que dijo en voz alta “esto no se supera nunca, una madre nunca se recuperará de esto”. Es verdad que lo intenta, que esta expresión suya obedece a algo, seguro. Pero habría que verlo en el sentido que usted plantea y que estamos hablando: superar no es el único verbo, hay otros. Y superar desde luego en este escenario no es el que nos funciona. ¿Se supera esto? Respondería que eso qué es. ¿Se vive con esto? ¿Se rehace la vida? ¿Se asume? Son otros verbos. Y distintos verbos hablan de forma distinta de distintos momentos del duelo. Entonces se sufre esto, se llora esto, se deja de llorar esto, no se olvida esto, no se recuerda todo el rato esto… Por eso el duelo es un proceso y les queda mucho trecho. En ese trecho puede que algunas personas aprendan a vivir felices, puede que algunas personas aprendan a vivir a pesar de esto, puede que… Cada uno hará un desarrollo distinto. ¿Se puede vivir feliz con esto? En la medida en que uno puede hacer un esfuerzo por vivir feliz con esto.

Hay un repunte de drogas en la gente joven, además de drogas con efectos muy dañinos. Entonces, es verdad que ya había un repunte de los suicidios, pero por otra parte hay una visibilización mayor. Y eso es bueno

–Imparte un curso sobre suicidio, el epítome del fracaso en la salud mental. ¿Hay un repunte de casos?

–No estoy seguro de si es un repunte porque aumentan los casos o de visibilización. La pandemia zarandeó bastante, sobre todo a los jóvenes, porque la gente joven tiene como referente la calle y sin ella no tienen mucho más. Y las redes sociales son lo que son, dan para entretenerse, pero no para dar sentido y contenido. Luego hay un repunte de drogas en la gente joven, además de drogas con efectos muy dañinos. Entonces, es verdad que ya había un repunte de los suicidios, pero por otra parte hay una visibilización mayor. Y eso es bueno: he dado charlas en Vigo, Tui, Sigüeiro y Pontevedra con gente que le interesa hablar del tema y un profesional de la prensa me dijo: “Siempre nos dijeron que no había que hablar de esto. ¿Qué pasa, que ahora tenemos que hacer lo contrario?”. Pues es así.