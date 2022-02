“Preocupación” en el Concello y en la Policía Local por el aumento de la violencia de género

Desde hace tiempo, la política del Concello de Pontevedra respecto a los casos de violencia de género en los que actúa la Policía Local es darlos a conocer, siempre que ello no vulnere la privacidad de la víctima. El objeto es “visibilizar” una lacra que, tal y como explicó ayer la concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, lejos de retroceder, “por desgracia, se incrementa”.

En este afán de dar visibilidad a la violencia sobre la mujer, la concejala, acompañada del Intendente Jefe de la Policía Local, José Duarte, hicieron públicos los datos referentes a las actuaciones de este cuerpo en esta materia y mostraron su “preocupación” por el incremento en el número de delitos e intervenciones.

Las cifras no recogen el conjunto de los casos de violencia de género en la ciudad (la Policía Nacional se hace cargo de la protección de mujeres en situación de riesgo grave o muy grave), pero sí que denotan “un incremento que nos preocupa”, indicó Vilaverde.

Temen que el confinamiento y la pandemia haya podido influir en este incremento

Aunque no están seguros del motivo de este incremento, la edil de Seguridade Cidadá sí que reconoció el temor a que el confinamiento, las restricciones por la pandemia o los periodos de convivencia largos en el hogar pudieran derivar en un aumento de los episodios de malos tratos.

El análisis estadístico ofrecido ayer por la Policía Local deja un total de 32 intervenciones por delitos de violencia de género (un 39% más que el ejercicio anterior con 23 delitos). Son 15 por malos tratos y 17 por que los agresores incumplieron a sabiendas las órdenes de protección o alejamiento contra sus víctimas: es decir, delitos de quebrantamiento. Se trata de esperas del agresor a las puertas del colegio de los niños, el trabajo o seguimientos a las cafeterías o lugares que frecuenta la víctima, como alguno de los ejemplos más habituales de estas denuncias.

La “preocupación” en el seno del gobierno local es que, si se analiza la evolución de casos desde el año 2016, la subida de este último año tampoco es algo puntual, sino que la tendencia alcista se detecta ya desde entonces cuando tan solo se registraron 17 delitos frente a los 32 del pasado ejercicio. Cabe recordar que la Policía Local de Pontevedra cuenta con un equipo especializado que se dedica en exclusiva a la violencia sobre la mujer que cuenta con dos agentes y que ahora incorpora una nueva policía más, que se está formando en esta materia. De estos 32 delitos en los que se intervino, en ocho ocasiones el agresor acabó detenido. De estos, siete hombres fueron arrestados por malos tratos y uno por quebrantamiento.

Entre las víctimas hay varias menores

Vilaverde volvió a explicar que no hay un perfil de víctima ni de agresor. La media de edad de las mujeres maltratadas es de 33 años pero señala que hay varias menores entre ellas. Entre los agresores también hay jóvenes, pero incluso un varón de 70 años.

Resalta que la mayoría de los casos se destapan por la llamada y la colaboración vecinal, por lo que instó a la ciudadanía a seguir concienciada a avisar si se tienen sospechas de que una mujer puede sufrir maltrato.

Intentar evitar la “revictimización” con agentes de paisano y la oficina en el CIM

La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, quiso hacer hincapié en la sensibilización que en materia de género tiene la Policía Local de Pontevedra, no solo al contar con un equipo que se dedica en exclusiva a combatir esta lacra, sino también por tomar medidas que están orientadas siempre a la protección de la víctima, así como a evitar que se produzca una “revictimización” como consecuencia de haber sufrido estos episodios de malos tratos. Hacerlo no siempre es fácil, tal y como relató Vilaverde. Por ejemplo, el Concello de Pontevedra tiene que afrontar una importante labor burocrática y vencer muchas reticencias de la administración central para que los agentes que realizan labores de acompañamiento protección a las víctimas puedan hacer su trabajo sin ir uniformados.

La presencia de un agente con uniforme en los acompañamientos son una manera de revictimizar y señalar a las víctimas. Pese a que la medida parece razonable, se ven en la obligación de renovar cada dos meses este permiso ante la Subdelegación y fue una condición indispensable para renovar el convenio que mantienen con el Estado para compartir estas labores de protección a las mujeres maltratadas con la Policía Nacional. Otra manera de evitar la revictimización es que los agentes no trabajan en la Jefatura, sino que lo hacen en el propio CIM, en un entorno más cómodo para las mujeres que necesitan de su asistencia. “Lo más importante es ser sensible con las víctimas”, indicó Vilaverde, quien señaló que si alguien debe tener a un agente uniformado ante su casa como medida de protección no debería ser en ningún caso la mujer que padece el maltrato, sino el agresor. Las víctimas cuentan también con un teléfono de contacto permanente de un agente.