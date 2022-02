A concelleira de igualdade, Silvia Díaz e a directora do Centro de Información da Muller (CIM), deron conta, no Consello Municipal da Muller, integrado por representantes dos grupos da corporación local e das asociacións de mulleres do municipio, da liña de achegas de libre concorrencia que a Administración local ten previsto impulsar para fomentar a organización de actividades e iniciativas, por parte do tecido asociativo, que fomenten a igualdade e axuden a erradicar a violencia de xénero. Tal e como explicou a edil, “a día de hoxe estamos a traballar na elaboración das bases das axudas e estimamos que serán aprobadas ao longo das vindeiras semanas”.

Ademais, o Consello Municipal da Muller tamén abordou a relación de actividades que se prevé desenvolver ao longo de segundo semestre do presente ano. Ademais, Silvia Díaz trasladou ás representantes dos colectivos que forman parte deste órgano municipal información sobre o IV Plan de Igualdade do Concello de Poio, un documento que se aprobará no pleno de febreiro e que recolle un gran número de iniciativas a accións en todos os ámbitos, a desenvolver entre o vixente ano e 2026, para garantir a igualdade entre homes e mulleres.