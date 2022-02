A Deputación de Pontevedra pon en marcha o ciclo de teatro “Barracas”, un programa que pretende espallar a memoria histórica, a cultura e a lingua nos concellos provincia mediante representacións de pezas de estrea de compañías galegas. As representacións terán lugar en Vilagarcía, Silleda, Moaña, Gondomar, Tomiño e O Grove entre os vindeiros meses de marzo e xuño e serán totalmente de balde para o público.

A deputada de Memoria Histórica María Ortega, explicou que a Deputación decidiuse a levar adiante o proxecto por un dobre motivo: garantir que as compañías do país conten con respaldo económico que as anime a proxectar textos referentes á memoria, xa que nalgún caso había obras con perigo de quedar no caixón se non contaba co apoio provincial; e por outro, espallar entre a cidadanía a memoria con perspectiva de país, xénero e clase.

As pezas que se representarán, explicou, falarán de mulleres cun perfil moi destacábel durante a República, como Emilia, María Gómez ou como María Barbeito, que representan o ideario do programa provincial “O pasado por vir” para poñer en valor as ideas que se perderon co golpe e a represión da ditadura.

Pola súa parte, o nome do ciclo “Barracas” tomouse polo seu simbolismo, explicou a deputada, como homenaxe á compañía “La Barraca” coa que Federico García Lorca percorreu Galiza no marco das Misións Pedagóxicas que no período republicano pretendían achegar a cultura a distintas vilas.