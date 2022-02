"Por favor que se siga buscándoles, ahora mismo hay 12 desaparecidos todavía". Los familias de los tripulantes del Villa de Pitanxo que no se encuentran entre los supervivientes o entre los cadáveres rescatados del mar insisten en pedir que no se abandonen las labores para tratar de recuperar sus cuerpos. A la campaña de recogida de firmas que iniciaron a través de la plataforma "Change.org" hoy mismo se sumó otra iniciativa para recoger firmas físicamente en distintos puntos de la geografía de la provincia. Concretamente, Pontevedra, Cangas o Vigo, de donde eran algunos de los tripulantes, fueron las localidades en los que las familias estuvieron recabando el apoyo de la ciudadanía.

En Pontevedra el lugar elegido fue la plaza de A Peregrina. Allí, Lucia De Pazo, hija de Francisco de Pazo, jefe de máquinas del Villa de Pitanxo, explica que valoran positivamente la conversación mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, pero insisten en pedir que se concreten plazos y medios para retomar la búsqueda: "Queremos hechos, no palabras", explicó. "Nos parece muy bien" las conversaciones pero "lo que queremos es que nos llamen por favor para decirme que hay cuatro barcos o tres robots para retomar la búsqueda", insiste, "que ya se han dispuesto medios" y que se fije fecha para retomar la búsqueda en función de las predicciones meteorológicas. Piden que "aparte de que Canadá reactive la búsqueda cuando sea posible por la meteorología, pedimos que desde España ya se hayan preparado medios", "si no son posibles barcos, aviones o helicópteros" y que, si no es posible trasladarlos con rapidez por la distancia, "que se subcontraten allí si es necesario".

"En otras tragedias similares, aún sabiendo el desenlace, se les dio a las familias la oportunidad de que su gente regresara a sus casas"

En cualquier caso, lo que piden es que no se les deje de buscar. "En otras tragedias similares, aún sabiendo el desenlace, se les dio a las familias la oportunidad de que su gente regresara a sus casas", explica Lucía de Pazo. Además, aseguran que muchos "vecinos marineros de Marín" así se lo piden a la familia. "Nos dicen que hoy son nuestros padres o hermanos, pero que mañana pueden ser los de ellos", apunta.

Convocan para mañana una concentración en la Alameda de Marín a las 13 horas con este mismo objetivo.