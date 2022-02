“El bonsái influye en tu forma de pensar y de relacionarte con la naturaleza, es un modo de vida”

Los árboles en miniatura despiertan pasiones, como pone de manifiesto la gran demanda del curso “El arte del bonsái”, que imparte a partir de hoy en el centro de la Uned el cultivador Francisco Simón y que de nuevo contará con participantes procedentes de Galicia pero también de otras comunidades como Andalucía o Madrid. Los organizadores recuerdan que hablamos de técnicas de cuidado, pero también de toda una filosofía: nuestro bonsai nos sobrevivirá y otras generaciones estarán llamadas a cuidarlo.

–¿Cómo es que un agente de la Policía Local se interesa por los bonsáis?

–Pues un poco para desconectar de toda la presión, de las desgracias que se ven en este oficio, de tantas situaciones incomprensibles. Cultivar bonsáis hace que te evadas de los problemas, para mi fue un escape de los problemas y la verdad es que me funcionó.

Lo llevaba en la cabeza desde siempre, porque haciendo la mili, con 16 años, recuerdo coger un pino. No sabía ni cómo cuidarlo, porque por aquel entonces aquí no se conocía, ni siquiera la palabra bonsái, pero a mi ya me llamaba la atención

–¿Cuál fue su primer contacto con los árboles miniatura?

–Creo que ya lo llevaba dentro, ya lo llevaba en la cabeza desde siempre, porque haciendo la mili, con 16 años, recuerdo coger un pino. No sabía ni cómo cuidarlo, porque por aquel entonces aquí no se conocía, ni siquiera la palabra bonsái, pero a mi ya me llamaba la atención y recuerdo coger un pinito en Figueirido y plantarlo en una maceta. Claro, entonces no se sabía mucho.

–¿Cuándo supo que existían los bonsáis?

–Fue a raíz de una revista. Llevando las hijas al pediatra me encontré en la consulta una revista en la que salía un artículo sobre bonsáis. Y ese fue el inicio, pero en aquel momento no había mucho donde consultar, era complicado informarse, no era como ahora que vas a internet y puedes sacar información, alguna buena, otra mala y otra regular, pero tienes información. En aquel momento no había nada de eso y solo empezaba a haber algún libro, que tampoco se publicaban muchos, que me daba la información que iba teniendo.

Empecé un poco para desconectar de toda la presión, de las desgracias que se ven en este oficio (era agente de la Policía Local), de tantas situaciones incomprensibles. Cultivar bonsáis hace que te evadas de los problemas, para mi fue un escape

–¿Cómo mejoró sus técnicas?

–Practicando, además de leyendo libros. Después salieron dos revistas, Bonsai Actual y Bonsai Autóctono, que ya no existen ahora, y tengo bastantes números que me ayudaron, sobre todo artículos de Japón, en los que, claro, salían árboles que aquí no encontraba ni de broma. Pero poco a poco fui haciendo una colección, modesta pero a mi gusto.

–¿Cuántos árboles tiene hoy?

–Muchos (sonríe) no los he contado pero entre bonsáis, prebonsáis y plantas deben ser alrededor de 1.000.

–¿Por qué dicen que el bonsái es toda una cultura?

–Porque influye en tu forma de pensar, relacionarte y de interpretar la naturaleza, el bonsái es un modo de vida en cierto modo.

Trabajarlos no es difícil en realidad. Solo que hay una serie de técnicas que hay que conocer, aplicarlas bien y tener precauciones, pero no es complicado. Por ejemplo hay que tener la precaución de en verano que les falte riego

–Esta tradición arrancó en China…

–Fueron los chinos los que empezaron con los bonsáis, y posteriormente los japoneses importaron las tradiciones y las mejoraron con creces, la verdad. Los japoneses aplicaron nuevas técnicas y lograron resultados muy diferentes, de modo que el bonsái chino es de una forma y el japonés de otra. De hecho los chinos con dinero están yendo a Japón para comprar ejemplares, porque tienen más años de cultivo, tienen otro estilo y otras técnicas. A mi me gustan más.

–¿Recomienda a todos iniciarse en el bonsái o nos lo desaconseja a los mataplantas?

–Matar (risas) siempre matas alguno, es inevitable, pero hay que procurar no hacer barrabasadas. Hay que tener cuidado e iniciarnos con fundamento, porque a veces cuando empezamos pensamos que todo vale, creemos que podemos hacer un bonsái con cualquier árbol y al final lo único que se consigue es perder el tiempo. Hay que centrase en especies que ya están consolidadas en el mundo del bonsái, que ya sabemos cómo van a resultar, y aprender técnicas, más que hacer experimentos como intentar hacer un bonsái de una palmera, que no va a llegar a ningún lado. Por eso el curso busca explicar a la gente qué se puede hacer con estos árboles, a partir de qué especies se pueden conseguir etc.

Fueron los chinos los que empezaron con los bonsáis, y posteriormente los japoneses importaron las tradiciones y las mejoraron con creces, la verdad... Tienen más años de cultivo, otro estilo y otras técnicas

–¿Es muy difícil trabajarlos?

–No lo es en realidad. Solo que hay una serie de técnicas que hay que conocer, aplicarlas bien y tener precauciones, pero no es complicado. Por ejemplo hay que tener la precaución de en verano que les falte riego, porque a veces tenemos un arbolito, nos vamos de vacaciones y al regresar está seco, porque no tuvimos en cuenta que está en una maceta pequeña y en un periodo de calor un fallo de esos puede matarlo.