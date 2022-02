“Queremos poner en valor y recuperar el legado del Instituto de Pontevedra”

El IES Sánchez Cantón es uno de los cuatro institutos históricos gallegos que ingresará en la Orden de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Placa de Honor, una distinción que reconoce a personas físicas y jurídicas por sus méritos en la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, tanto en España como en el ámbito internacional.

–¿Qué representa para el instituto que encabeza ingresar en la Orden de Alfonso X el Sabio?

–Para el IES Sánchez Cantón supone un reconocimiento a toda su historia, no es por nada que se haya hecho en estos últimos años sino un poco desde la época de Filgueira Valverde, cuando se trasladó para aquí. Y lo que se está premiando es incluso anterior, porque hablan de la creación del Instituto de Pontevedra muchos años antes.

–El IES Sánchez Cantón es el depositario del grueso del legado del antiguo Instituto de Pontevedra ¿cómo son esos fondos?

–El equipo directivo acaba de llegar a la dirección este año y no sabría determinar con exactitud, pero sí que tenemos un archivo histórico enorme y muy antiguo, un archivo histórico que fue el que trajo Filgueira Valverde del antiguo edificio, que es el del actual Valle Inclán. Él lo trajo para aquí cuando se creó el Instituto Masculino y trajo parte de ese archivo, de piezas de museo, documentos e incluso algunas obras de arte.

–Muchos de esos materiales se exhiben actualmente en el centro

–Si, tenemos acuerdos con el Mupega (Museo Pedagóxico de Galicia) para temas de conservación de estos materiales, de modo que una parte se exhibe en el Museo de Ciencias y otra parte está repartida por el centro en vitrinas. Estamos ahora iniciando un proceso porque queremos poner en valor y recuperar el legado. De hecho tenemos un grupo en un club de Ciencias en el que cooperan varios departamentos para recuperar ese legado. Este año por ejemplo están con las actividades de Electroestática, van a poner una vitrina nueva, la realizarán e instalarán con información digital y carteles explicativos. E intentaremos ir poco a poco mejorarla, para el próximo año creo que tocará la parte de Óptica y queremos ir progresivamente poniendo en valor todo eso.

–La distinción reconoce una trayectoria de cerca de 180 años ¿se parece en algo la formación que imparten hoy a la de cuando arrancó el Instituto?

–No, hoy en día cambió todo. Cambió para empezar en los materiales disponibles y los recursos. Antes a lo mejor íbamos más al libro y a la clase magistral y hoy en día tenemos un montón de posibilidades vía internet, pizarras digitales etc. Hasta si te aprovechas de los móviles de los alumnos podrías trabajar también un montón con miles de cosas que antes no estaban disponibles. Por otro lado también cambiaron los alumnos, no es la escuela de hace 100 años, ni lo es en medidas ni en rigidez, creo que hay menos distancia entre alumnado y profesorado y se puede trabajar de otra manera.

–¿La pandemia ha cambiado mucho el escenario educativo?

–La pandemia cambió muchas cosas. El año pasado redujo mucho el número de alumnos por grupo, fue una cosa diferente. Este año volvemos a tener prácticamente los mismos, porque nosotros estamos con clases de 30 alumnos, separados, con ventanas abierta. Y ahora que vuelve a haber casos (porque llevamos un mes de enero bastante repleto) con muchísimas ausencias, con ayudas a través del aula virtual y, bueno, la pandemia cambió muchas cosas, incluso en actividades que se dejaron de hacer porque no puedes llevar a los chavales a muchos sitios por miedo a que estén en el autobús todos juntos o que lleguen a un sitio y no puedan entrar.

–¿Preocupa a los profesores el impacto que la crisis sanitaria en cerebros en formación, el aislamiento etc?

–El confinamiento, el COVID, está claro que a los adolescentes los aisló muchísimo, pero considero que ya llevan un tiempo en el que pueden actividades fuera del centro, pueden ir a entrenar, pueden jugar en competiciones federadas… En este momento estamos cerca de la normalidad. El confinamiento efectivamente los aisló muchísimo, los dejó conectados solo a partir del móvil pero, bueno, son medios en los que ellos también se sienten muy cómodos.