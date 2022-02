O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís, convoca á veciñanza dos lugares de A Puntada, Saíñas e Portosanto para que asistan a unha reunión informativa que terá lugar o vindeiro domingo 20 de febreiro ás 12.00 horas no exterior da Casa-Museo de Colón. O motivo deste encontro é dar a coñecer o anteproxecto da actuación que o Concello contempla executar nesta zona de San Salvador para mellorar a mobilidade sostible, ao mesmo tempo que se reforza a seguridade viaria, se renovan servizos e se pon en valor este núcleo. Agís sinala que a reunión tamén se convoca para que as persoas residentes poidan facer as súas propostas e achegas para enriquecer o proxecto. O edil xa celebrou un encontro similar hai unhas semanas no lugar do Xuviño, en Combarro, para abordar o proxecto de mellora da contorna, que conta cun orzamento de máis de 300.000 euros e que se financiará a través de fondos europeos do IDAE. No caso da obra de San Salvador, o orzamento aproximarase ao millón de euros, que proveñen da Deputación de Pontevedra. Gregorio Agís sinala que “este é un proxecto serio, ambicioso e que servirá para revitalizar e poñer en valor unha das zonas máis importantes da parroquia, ao mesmo tempo que mellorará a calidade de vida da veciñanza”. Recentemente o Concello vén de asinar un convenio coa institución provincial, a través da cal recibiu unha achega do Programa ReacPon (que supera os 700.000 euros) para facer realidade a obra. Unha actuación que, tal e como lembra Gregorio Agís, contou cos votos en contra do Partido Popular no momento da súa aprobación.

O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo comprométese a continuar traballando para acadar a obtención de fondos e axudas que “faciliten o impulso de obras e melloras que redunden na calidade de vida da veciñanza”.