A Deputación de Pontevedra vén de aprobar as subvencións para a creación, mantemento e reforzo dos Servizos de Normalización Lingüística (SNL) dos concellos da provincia “que traballen de xeito estable e defendan e promovan a lingua galega de maneira continuada e non só a través de accións e actividades puntuais en datas sinaladas do ano”, sinala a deputada de Lingua, María Ortega. A institución provincial destinará a este obxetivo 200.000 euros y las bases de las subvenciones se publicarán el próximo lunes en el BOP.