El Concello, contra el proyecto para suprimir los pasos a nivel de Praceres: “Quedará peor”

El Concello de Pontevedra se opone frontalmente al proyecto presentado por el ADIF para eliminar los tres pasos a nivel de Os Praceres en cumplimiento de la sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Supremo. Analizado el nuevo proyecto (el enésimo presentado por el Gobierno central para dar respuesta al fallo judicial), el ejecutivo local reaccionó con estupefacción ante el mismo. “Despropósito”, “aberración” o “navallada” fueron solo algunos de los calificativos que empleó el concejal pontevedrés coordinador do Rural, Alberto Oubiña, para calificar el último proyecto propuesto por ADIF para la eliminación de los polémicos pasos.

El proyecto fue objeto de análisis en la Comisión de Mobilidade que se celebró ayer en el Concello de Pontevedra y en la que se estudiaron los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos del ayuntamiento sobre la documentación expuesta al público desde el pasado día 5 de febrero por el ADIF.

Tal y como ya avanzó entonces FARO, el ente ferroviario, a grandes rasgos, plantea eliminar dos de los pasos a nivel con la construcción de sendos túneles subterráneos para el paso de peatones y vehículos en las calles Areal y da Praia, así como eliminar el tercero de los pasos a nivel (el que se sitúa sobre la plaza) creando un corredor con vallas de policarbonato y una pantalla vegetal a través de la cual discurrirá la línea del tren.

Para el edil, esta última propuesta presentada por el Administrador de Infraestructura Ferroviaria no debe ejecutarse, dado que “empeora la situación actual” y consuma la partición de la parroquia de Lourizán en dos. La actuación también obliga a abril un nuevo vial paralelo a la calle Areal y a desplazar la rotonda de conexión entre la rúa da Praia y Montero Ríos hacia el sur, modificando hasta seis calles.

Los informes municipales, con los que argumentarán su oposición al proyecto ante el ADIF, hablan de la construcción de una auténtica barrera física a uno y otro lado de la vía del tren que incluso “acabaría creando una barrera psicológica con el tiempo”, dividiendo esta zona urbana. Una solución que se aleja mucho de lo que planteaba el propio Gobierno central en sus objetivos iniciales que era buscar “una solución que mejorase la permeabilidad” de las comunicaciones en este ámbito de Praceres, históricamente maltratado. “Más bien parece todo lo contrario”, indicó Oubiña.

También se cuestionan aspectos como la movilidad peatonal con aceras en un solo margen de la calzada y de apenas 1,5 metros de ancho, incumpliendo las propias prescripciones técnicas estatales que señalan mínimos de 1,8 metros. Además, el acceso desde la rúa da Praia a la plaza de A Igrexa mediante unas escaleras quedaría bloqueado para personas con movilidad reducida, al no contar con una rampa de acceso.

Otro de los aspectos que plantan dudas a los técnicos municipales está relacionada con la seguridad. Consideran que con este proyecto y el gálibo que se reserva para los túneles pueda verse comprometido el acceso al núcleo de O Cabo, al colegio Sagrado Corazón o a la zona de A Igrexa de emergencias como camiones de bomberos. “Tampoco queda suficientemente explicado qué puede ocurrir en las zonas de los túneles que están bajo el nivel del mar en el caso de un fallo en los sistemas de bombeo que van a ser necesarios” para evitar anegamientos. Su avería podría dar lugar a un aislamiento de los núcleos situados tras la línea del ferrocarril. Tampoco se aclara “quién va a pagar el coste del suministro eléctrico para estos bombeos que deberán funcionar las 24 horas del día, ni sabemos la repercusión que tendrá ese ruido sobre el vecindario”.

Por último, también en el aspecto social, el proyecto inutiliza el campo de la fiesta, al que no podrán acceder los camiones de las orquestas.

El tren, fuera de la plaza

Cree que esta actuación “empeora la situación actual” por lo que anuncia que el gobierno tratará que no se lleve a cabo: “Es una traición para Lourizán, no solo no mejora lo anterior sino todo lo contrario” y apuesta por que se imponga el acuerdo alcanzado por el Pleno en 2013 por unanimidad en el que se defendía cambiar el trazado de la vía del tren para que pasara por fuera de la plaza.