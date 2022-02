Una tragedia que se vive muy de cerca

La tragedia del buque Villa de Pitanxo ha conmocionado a toda la comarca. Tras la declaración de tres días de luto oficial por parte de la Xunta, todos los concellos e instituciones celebraron ayer minutos de silencio, se acordó la cancelación de actos y se colocaron sus banderas a media asta. Otros colectivos suspendieron sus actividades o actos públicos.

El Concello de Pontevedra organizó una concentración de duelo, al igual que la delegación territorial de la Xunta, y en Marín, uno de los epicentros de esta desgracia, celebró por la tarde un pleno extraordinario y un minuto de silencio. En este municipio está la sede de la empresa armadora del pesquero, el Grupo Nores, y residen al menos ocho de los 24 náufragos. Se trata de Pedro Herrero Couso, Ricardo Arias García, vecino de Loira, Francisco de Pazo, padre de la exconcejala María José de Pazo, Jonathan Calderón, de origen peruano, al igual que William Arévalo Pérez, y tres nacidos en Ghana, pero asentados en Marín desde hace años: Michael y Edemon Okutu, hermano del atleta Jean Mari Okutu y Samuel Kwesi Koufie. Este último es el tercer superviviente de esta tragedia. Se trata de un joven de 30 años, que reside solo en Marín, ya que su mujer y sus cinco hijos están en Ghana. Por la sede del Grupo Nores continuó ayer el tránsito constante de familiares de los tripulantes para tratar de conocer la situación de sus allegados, aunque los datos se transmiten a cuenta gotas.

Durante el pleno de ayer en Marín, en el que los vecinos mostraron su apoyo a las víctimas, la alcaldesa María Ramallo subrayó que “o día 15 de febreiro de 2022 será unha data que xa nunca esqueceremos en Marín”. Recordó que “sufríramos outras veces os golpes durísimos dos naufraxios. Montrove, Mar de Marín... e agora, Villa de Pitanxo. Nomes de embarcacións que, ao igual ca os de todos aqueles que pereceron nelas, nunca saen da nosa memoria, unha memoria individual e colectiva que non se entende sen o mar e a súa doble cara”.

Añadió que “non podemos nin de preto imaxinar a sensación de desacougo, a inmensa tristeza e a dor que están atravesando as familias do Villa de Pitanxo. Non somos quen de facelo. Hai experiencias que só se entenden na súa complexidade cando se sofren. Non hai palabras abondo para explicalas”.

Ramallo, en nombre de toda la corporación y del pueblo de Marín, indicó que “tendemos a nosa man como representantes do pobo de Marín a todos os que hoxe precisan de nós máis ca nunca, do noso apoio e o noso soporte. E tendemos a man tamén a todas as administracións para servir de ponte e de axuda: aos nosos Concellos veciños que tamén se viron afectaron por esta traxedia, Bueu, Cangas e Moaña, e ao resto de institucións que seguen de preto, coma nós, o transcurso das novidades respecto ao suceso”.

“Compartimos a vosa dor”

“En Marín somos de mar e seguirémolo sendo a pesar das desgrazas. É o noso xeito de ser e de vivir, a nosa maneira de entender o mundo e o lugar do que procedemos. Por iso temos un sector marítimo pesqueiro forte, ao que lle mostramos toda a nosa solidariedade, xa que está a pasar momentos desoladores. Moitos mariñeiros falan de que a tripulación coa que comparten travesía é coma unha familia máis e por iso entendemos o sufrimento que experimenta este gremio. Choramos hoxe polos que se foron. Choramos nós e Galicia enteira, porque é un drama compartido. Agradecemos todas as mostras de afecto e de apoio que chegaron a este Concello, no que prometemos ser rede de amparo para todas as familias que hoxe están rotas. Seguiremos aí, pase o que pase. Compartimos a vosa dor”, concluía la declaración institucional.

Aplazamientos

Marín vive con especial dolor y emoción esta tragedia y se han suspendido todo tipo de actos en el municipio, entre ellos el Enterro da Sardiña que se iba a celebrar el 2 de marzo después de dos años sin organizarse por el COVID. También se ha aplazado la manifestación prevista para el próximo domingo día 20 en Marín en defensa de una sanidad digna, convocada por la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo. Esta protesta se había retrasada por el mal tiempo del domingo 13. Los organizadores tomaron esta decisión “por respeto a todos los vecinos que perdieron sus vidas en esta tragedia y a sus seres queridos”.

Por su parte la Diputación Provincial de Pontevedra se suma al luto oficial por la tragedia del naufragio del Villa de Pitanxo. La presidenta Carmela Silva trasladó personalmente sus condolencias a los alcaldes de O Morrazo, María Ramallo (Marín); Félix Juncal (Bueu); Victoria Portas (Cangas) y Leticia Santos (Moaña), así como Cambados, Samuel Lago y los directivos de la empresa Nores y de la Cooperativa de Armadores de Vigo, a quienes trasladó “nuestro dolor y nuestra disposición para todo lo que puedan necesitar”.

Desde ayer, las banderas de los todos los edificios institucionales lucen a media asta en señal de luto por esta nueva tragedia marítima que sacude Galicia. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas del naufragio de Terranova en el acto de Vigo en el que participó la presidenta Carmela Silva.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ayer estaba en Pontevedra, trasladó todo “el cariño, el apoyo y la solidaridad” a las familias del buque. Así lo manifestó ayer durante el transcurso de una visita a la Escola de Ingeniería Forestal, donde también se guardó un minuto de silencio por las víctimas, acompañada del alcalde, Miguel Fernández Lores. Pontón aseguró que “es importante que hoy sepan que toda Galicia está con ellas”. La portavoz nacional reiteró a familiares y autoridades la total disposición del BNG para ayudar y colaborar “en todo lo que sea.