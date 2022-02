A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, explicou que foron preto dunha ducia as asociacións e entidades locais que, a través do I Plan Músico-Cultural do Concello de Poio, tiveron a oportunidade de xestionar a contratación de grupos de música popular e folclóricos do municipio para amenizar a celebración de diferentes eventos. Esta liña contou con máis de 15.000 euros e que ten coma obxectivo dar visibilidade e apoio a este sector, “máxime despois das dificultades da COVID-19”, engade a edil. Rodríguez Alonso prevé que este ano as solicitudes aumenten de xeito notable. “A evolución da situación sanitaria invita a pensar que nos vindeiros meses, especialmente durante o verán, poderemos recuperar varios eventos e festexos, polo que seguramente as comisións e entidades organizadoras apostarán por este plan para a contratación de grupos locais”, indica.