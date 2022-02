La Xunta afirma que la Avenida da Barca “no es un tramo de concentración de accidentes”

El atropello del pasado domingo en la Avenida da Barca, en Poio y la demanda del Concello a la Xunta para que adopte medidas de seguridad vial en este tramo de la PO-308, tuvo ayer respuesta de la Consellería de Infraestruturas, que destaca las actuaciones realizadas en los últimos cinco años en esta carretera. Según sus explicaciones, la PO-308 cuenta con dos “tramos de concentración de accidentes”, pero ninguno de ellos corresponde con el de A Barca.

Otro de los puntos donde el Concello incide es en Combarro, donde en la noche del lunes hubo otro accidente, en la avenida de Cruz, con un herido tras una colisión por alcance.

A preguntas de FARO, la consellería aseguró ayer que “a Xunta actuou e está a actuar na PO-308 nos treitos identificados de forma obxectiva como de concentración de accidentes, conseguindo resultados”. Al respecto, insiste en que “o treito da PO-308 da Avenida da Barca non é un treito de concentración de accidentes e é unha vía urbana”. Por lo tanto, deja en manos del gobierno local la posible aplicación de medidas para reducir la velocidad. Así, apunta que “o Concello pode, se o considera necesario, promover nese ámbito iniciativas destinadas ao calmado de tráfico, que serán autorizadas pola Xunta se cumpren a normativa vixente”.

Iniciativas de este tipo también trató de aplicar el Concello de Pontevedra en otro vial de titularidad autonómica, la carretera vieja de Marín, en el tramo más urbano de la calle Rosalía de Castro. El gobierno local pontevedrés planteó la instalación de “lombos” dada la proximidad de la Casa do Mar y un colegio, entre otras instalaciones, pero la Xunta nunca aceptó ese sistema. Finalmente el Concello negoció la cesión de ese tramo a titularidad municipal.

En el comunicado de ayer de la consellería se apunta, de entrada, que la “Xunta lamenta o atropelo o pasado domingo dun veciño do concello de Poio, que resultou ferido, y añade que “as circunstancias dos accidentes deben ser sempre aclaradas polas autoridades competentes, motivo polo que se aconsella prudencia nas súas valoracións a Concello de Poio, pois a sinistralidade viaria é un fenómeno no que interveñen moitos factores e non é recomendable sinalar unicamente a estrada como determinante antes de ter as conclusións das autoridades competentes sobre o que aconteceu no accidente”.

Tras esa aclaración inicial, Infraestruturas hace referencia a que “desde hai anos está a impulsar un ambicioso plan de mellora da seguridade viaria da estrada PO-308 no concello de Poio, priorizando as actuacións nos treitos identificados como de concentración de accidentes, de acordo coa metodoloxía establecida en materia de seguridade viaria”.

Insiste en que “de acordo coa datos de sinistralidade dos últimos 5 anos, no concello de Poio na PO-308 identifícanse dous treitos de concentración de accidentes”. Uno ellos se ubica entre los puntos kilométricos 8,2 y 9,1. Al respecto, apunta que “interveuse coa execución dunha senda e dunha obra de seguridade viaria complementaria entre O Covelo e Raxó (8,190- 11,890), cun investimento de máis de catro millón de euros”. Explica que “ que “os resultados foron satisfactorios: en 2016, ano de referencia para a eliminación do treito de concentración de accidentes, estaba identificado como treito de concentración de accidentes o situado entre o s kilómetros 8,7 e 9,7, e do 10,5 ao 12,7. É dicir, pasouse dunha lonxitude en treito de concentración de accidentes de 3,2 kilómetros a un de 0,9. Aínda así, para a identificación dos treitos de concentración de accidentes tómanse como referencia os datos de accidentes dos últimos cinco anos, polo que aínda se están a ter en conta os datos de sinistros anteriores á execución das obras, polo que é posible unha redución maior do treito ou mesmo a desaparición”.

Así, indica que “no treito do punto kilométrico 8,7 ao 9,7 houbo en 2016 un total de tres accidentes con vítimas. En 2020, ningún”. a su vez, “no treito do kilómetro 10,5 ao 12,7 houbo en 2016 seis accidentes con vítimas. En 2020, un”.

El otro tramo de concentración de siniestros es el delimitado por los kilómetros 3,4 y 4,4. Se apunta al respecto que “estanse tramitando as expropiacións e vaise licitar a obra da senda e de mellora da seguridade viaria da PO-308 entre Fontenla e Combarro, é dicir, entre os kilómetros 3,500 e 5,150 nas vindeiras semanas. Investiranse dous millóns de euros”.