Objetivo: luz más barata y ecológica

“Estamos en el mejor momento histórico de la energía fotovoltaica”, reconoce José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UEF), a propósito de un sector que en 2020 generó 40.000 empleos directos e indirectos y contribuyó con más de 8.000 millones de euros al PIB español. “En muchas comunidades autónomas ya se están agotando los fondos europeos destinados a estas instalaciones, apenas acaban de salir hace unas semanas y ya se agotan, y Galicia no será una excepción”, explica sobre estos equipos que prometen a empresas y particulares reducir entre un 40% y un 70% la tarifa de la luz.

Los fondos Next Generation para subvencionar estas instalaciones supondrán en los próximos dos años todo un revulsivo y se suman al significativo incremento en los últimos meses de la factura de la luz.

Como resultado, empresas como Energía Solar A.C. están gestionando en Pontevedra proyectos pendientes de la aprobación del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y que mejorarán la eficiencia energética de distintos equipamientos y viviendas en la comarca. “Tenemos en cartera en estos momentos tres instalaciones y un edificio” en la Boa Vila, señala la gerente, Ana Isabel López Álvarez.

Con 20 años de experiencia en el sector (“fuimos pioneros en térmica y fotovoltaica”, explica su gerente) esta empresa prevé instalar en los próximos meses energía fotovoltaica en un edificio de Eduardo Pondal que alimentará espacios de usos comunes como portales, escaleras o ascensor, “casi sin gasto”, precisa Ana Isabel López Álvarez.

Hasta el momento esta firma con sede en la calle Cobián Areal cuenta en Pontevedra con una mayor demanda de viviendas unifamiliares y “empezamos con los edificios y hoteles”, señalan las mismas fuentes.

"Hay una avalancha de peticiones”, constata Víctor Fontán, responsable de Coversun Solutions. Explica que el crecimiento de esta tecnología “está siendo exponencial. Nosotros también gestionamos las peticiones y la gente se anima mucho”

Por su parte, EIDF Solar, una de las principales instaladoras de la provincia y con sede en Barro, se ha especializado “en empresas, independientemente de su tamaño”, indica Eva Garea, responsable de Comunicación de esta firma. Además de acometer grandes proyectos en factorías (el primero en la comarca fue la Avícola Lago) también trabaja en programas para centros educativos y realizó de hecho la instalación de los paneles fotovoltaicos del campus de Pontevedra.

Ciencias da Educación e do Deporte y Ciencias Sociais e da Comunicación son las facultades que ya disponen de placas solares desde el pasado año. En el primer edificio se instalaron 230 módulos fotovoltaicos que suman una potencia máxima de 78,2 kWh con una producción de energía anual estimada en 111.501 kWh.

En la Facultade de Ciencias Sociais, por su parte, los 294 módulos fotovoltaicos suponen una potencia instalada es de 99,96 kWh con una producción de 133.166 kWh, que implicarán un significativo ahorro en la electricidad para la Universidad de Vigo.

Y es que la UEF, con más de 600 empresas la principal asociación del sector en España, apunta especialmente a la energía fotovoltaica como un claro aliado para abaratar la factura de la luz. “Somos una tecnología que ya no solo es buena desde el punto de vista ambiental, una tecnología limpia que ayuda a luchar contra la emergencia climática, sino que además ahorra dinero”, señala José Donoso.

Explica que “ahora estamos en unos precios de mercado que se mueven en el entorno de los 200 euros por megavatio/hora, y en nuestro caso en las subastas que realizó el Gobierno los precios oscilan entre los 24 y los 30 euros por megavatio/hora. Estamos hablando de 8 veces menos que los precios de mercado que tenemos hoy en día, y la mitad de los precios medios de mercado antes de esta crisis de precios altos”.

El responsable de la UEF apunta a que “el panorama no puede ser mejor” en un sector que el pasado año instaló en España 3.223 megavatios de plantas en suelo y 1.203 de autoconsumo de potencia nominal, que llevados a picos serían 1.440. “Estamos hablando de casi 4.700 megavatios nuevos que fueron introducidos en la red con energía fotovoltaica”, resume en este punto el responsable de la UEF.

Considera que este tipo de energía podría ser una gran alternativa para el rural gallego, un buen complemento que reduzca los elevados costes de energía de las granjas. No obstante, continúa siendo muy residual la implantación de esta tecnología, en buena medida porque el recurso (la luz solar) no es tan abundante como en el sur de España.

Con todo, la UEF y los instaladores se preparan para el bum porque “hay una ocasión muy buena. El gobierno ha destinado 900 millones de los planes del programa europeo Next Generation para subvenciones al autoconsumo, incluyendo el almacenamiento. Esto lo que nos da es una posibilidad a estas empresas y particulares de obtener subvenciones que oscilan entre el 20% y el 30% de la inversión, lo que compensa de forma sobrada las menores horas de sol que tiene Galicia. Sería interesante aprovechar esta ocasión para realizar unas instalaciones fotovoltaicas rentables en esta comunidad”.

A medio plazo, cuando se agoten los fondos europeos, las empresas del sector también confían en “el efecto demostración. Cuando alguien viva en una urbanización en la que todos tienen paneles fotovoltaicos va a considerar tenerlos también”, señala José Donoso, convencido de que los fondos Next Generation darán “un impulso definitivo” a esta tecnología en la que en Galicia “está todo por hacer”.

No obstante, el escenario está cambiando. Desde la publicación del decreto sobre los fondos Next Generation “hay una avalancha de peticiones”, constata Víctor Fontán, responsable de Coversun Solutions, radicada en Rosalía de Castro. Explica que el crecimiento de esta tecnología “está siendo exponencial. Nosotros también gestionamos las peticiones y la gente se anima mucho”.

Especialmente, los pontevedreses demandan presupuestos y la gestión de subvenciones, “sobre todo para instalaciones domésticas hasta 15 kilowatios e industriales y de empresas hasta 100”, explica el especialista de Coversun Solutions.