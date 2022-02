No pasado mes de decembro o BNG de Marín lanzou a campaña “Pensar Marín”. Tras a primeira fase de contacto co comercio local, o BNG inicia unha nova fase da campaña cun achegamento ao ensino. Lucía Santos informa que “nos vindeiros días iniciaremos unha rolda de contactos coas equipas directivas e coas ANPAS dos centros públicos de ensino do noso concello, para manifestar o inequívoco apoio do BNG a un servizo público esencial e por outra banda coñecer de primeira man as principais necesidades, demandas, queixas e suxerencias da comunidade educativa.”