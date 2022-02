A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou onte a aposta de Galicia por unha formación marítimo-pesqueira adaptada ás necesidades do sector e coa mirada posta na remuda xeracional. Así o sinalou no marco da visita ao centro A Aixola, onde, xunto ao presidente da Autoridade Portuaria de Marín e ría de Pontevedra, José Benito Suárez, selou a renovación da colaboración entre ambas entidades para o uso das instalacións deste centro de formación dependente da Consellería do Mar e situado no dominio público portuario.