La lluvia no frena la prealerta por sequía: el caudal del río aún es cuatro veces menor que hace un año

Pontevedra, y en concreto la cuenta del río Lérez, se encuentran en prealerta por sequía desde el pasado día 7 ante la notable falta de precipitaciones que se registra desde principios de año. Y en esta misma situación continuará toda la cuenca Galicia-Costa, según admitió ayer Augas de Galicia ya que las precipitaciones recogidas en los últimos días apenas han incidido en el nivel del río.

Augas de Galicia decidió activar la prealerta (el segundo dentro de una escala de cuatro hasta el de emergencia) ante la práctica ausencia de lluvias en el último mes, que afecta de modo especial al caudal de los ríos y, sobre todo, a los pozos y manantiales de los que se abastecen muchos vecinos del rural. Desde el inicio de 2022 (hace menos de cincuenta días) solo se han recogido en la estación de Meteogalicia de Campolongo 108 litros por metro cuadrado. En este mismo periodo de 2021, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero, ya se habían acumulado casi 400 litros, de modo que a día de hoy solo se alcanza el 25% de lluvia de la registrada hace un año.

A día de hoy solo se registra un 25% de la lluvia de hace un año

Desde que se decretó la prealerta apenas se suman 25 litros por metro cuadrado. Las lluvias regresaron el pasado fin de semana, pero su cuantía es insuficiente. Fuentes de Augas de Galicia puntualizan que, más que chubascos intensos y cortos, serían necesarias varias semanas de precipitaciones persistentes, “para empapar el nivel freático” y con lo caído en estos tres últimos días no está previsto levantar el aviso actual. De hecho, la oficina de la sequía de Augas de Galicia se reúne cada quince días, por lo que el próximo encuentro para analizar la situación no será hasta la próxima semana. Se insiste en que “necesitamos una temporada de lluvias para recuperar los indicadores y no es suficiente con lluvias de dos o tres días”. Fuentes oficiales de este mismo departamento comentaban ya el primer día de prealerta que “esta declaración de se basa en indicadores de dos meses y no va a alterarse por esta escasa lluvia de hoy”.

Serían necesarias varias semanas de precipitaciones persistentes, “para empapar el nivel freático”

Además, se aseguraba que “se declarará la prealerta estos días, que es una primera medida, bastante habitual, de llamada de atención para intensificar el seguimiento”. Este grado de vigilancia es el primer paso para emplazar a los concellos implicados que extremen el control de los ríos y embalses y activen sus planes de sequía. Mientras las presas comienzan también a mostrar signos de reducción del agua almacenada, cauces como el Lérez, el Oitavén o el Verdugo ofrecen caudales por debajo de lo previsto. Desde Augas de Galicia se indica que “no es un riesgo actual, pero sí a medio plazo si no hay un régimen de precipitaciones constante”.

En este sentido, las mediciones del Lérez en la presa de Monte Porreiro registran un caudal de alrededor de 15 metros cúbicos por segundo, una cantidad que aún está por encima de los peores momentos del río (hace dos décadas bajó a cinco metros cúbicos por segundo) pero está cuatro veces peor que hace un año, cuando superaba los 65 metros cúbicos. En 2017 llegaba a 70. Son estos parámetros, junto con otros de los últimos meses, los que llevan a Augas de Galicia a decretar el estado de prealerta. El Oitavén en Soutomaior apenas supera los dos metros cúbicos, cuando en febrero de 2021 estaba en más de veinte, y el Verdugo, en Ponte Caldelas, no llega a tres metros cúbicos frente a los quince de hace un año.

El Plan da Seca de la Xunta establece las herramientas para gestionar estas situaciones. La creación de nuevos embalses parece descartado ya que “tendría que estar muy justificado”, por lo que se apuesta por sistemas eficientes de abastecimiento, evitar las pérdidas en la red (“no se puede perder el 20% del agua por las tuberías”) una cultura del ahorro y del “consumo responsable”, que se solicita siempre, así como gestionar con eficacia riegos, piscinas y otros sistemas.

Este Plan da Seca, cuya última actualización se expuso al público hasta hace unas semanas, revela que la cuenca del Lérez fue la más afectada por las sequías en los últimos años. Este documento establece los grados de normalidad, prealerta, alerta y emergencia y el río pontevedrés alcanzó el nivel más grave en dos ocasiones desde 2011: en septiembre de ese año y en noviembre de 2017. Y desde 2008 ha estado diez veces en alerta por falta de precipitaciones.

Y las lluvias no abundan desde hace semanas. El año comenzó con un régimen normal de unos 75 litros acumulados hasta el 9 de enero, pero desde entonces apenas se han recogido unos treinta litros más. Los pronósticos de diversos predictores meteorológicos son variables, pero tampoco vaticinan lluvias constantes durante varios días.