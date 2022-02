El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad del delito de extorsión a Aitor M. R., un sargento de la Guardia Civil destinado en Tui acusado de aprovechar su condición a la hora de realizar controles sobre los camiones de un empresario para presionarle y que éste le comprase un reloj de lujo.

Los miembros del jurado comenzaron a deliberar esta mañana y última hora de la tarde de este miércoles ha tenido lugar la lectura del fallo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Durante la vista oral, este agente del instituto armado se declaró inocente y aseguró que el empresario era su confidente y que le compró el reloj pero que el lo rechazó de inmediato de tal forma que lo devolvió en la joyería de Valença en donde lo compraron y le devolvió los 2.900 euros que éste había pagado por él.

La Fiscalía solicitaba una condena inicial de cuatro años y tres meses de prisión y suspensión de empleo y cargo público durante este mismo tiempo. Subsidiariamente, en el caso de que el tribunal no apreciase la existencia de este delito, señala que habría incurrido en uno de cohecho por el que pide un año de cárcel y suspensión por tres años.

Durante el juicio el acusado y su víctima coincidieron en que, en diciembre de 2015, ambos fueron a una joyería de Valença do Minho a comprar un reloj y que el empresario pagó por él 2.900 euros en efectivo, elaborándose una factura a nombre del guardia. Días después, el agente acudió a devolverlo, quedándose con los 2.900 euros.

En su declaración ante el tribunal el empresario negó que fuese confidente de este guardia civil e indicó que el sargento, a raíz de una primera multa inicial que le puso a un camión de su flota, le empezó a pedir que "si botellas de vino, que si comidas, luego un Iphone y al final me empezó con el famoso reloj" e incluso, dijo, "me pidió trabajo para la mujer de un compañero y la metí de comercial". Asegura que pese a ello, el acusado seguía sometiendo a sus camiones a rigurosos controles y seguimientos por lo que finalmente dijo que "le compré el reloj a ver si me dejaba en paz". El jurado popular da verosimilitud a la versión del empresario y declara al acusado culpable.