Yonathan Carreira Figueiras, xerente da Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín, informa a convocatoria de “Asemblea Xeral de Asociados” que terá lugar o venres 25 de febreiro coa seguinte orde do día: Lectura e aprobación da acta anterior; aprobación das contas 2020-2021 e estado actual das contas, campañas previstas para o presente ano 2022, convocatoria de eleccións y determinación do número de membros das candidaturas. A asamblea complétase co capítulo final de rogos e preguntas.