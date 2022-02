Un empresario acusa a un guardia civil de extorsionarle: “Le compré el reloj a ver si me dejaba tranquilo”

Un Guardia Civil destinado en Tui se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de un delito de extorsión a un empresario pontevedrés dedicado al transporte de gasóleos por carretera. La Fiscalía acusa a Aitor M. R. de un delito de extorsión por el que solicita una condena inicial de cuatro años y tres meses de prisión y suspensión de empleo y cargo público durante este mismo tiempo. Subsidiariamente, en el caso de no apreciarse este delito, señala que habría incurrido en uno de cohecho por el que pide un año de cárcel y suspensión por tres años.

Según la Fiscalía, este guardia civil se valió de su condición a la hora de realizar controles sobre los camiones la víctima para presionar al empresario y que éste le regalase un reloj Baume valorado en 2.900 euros. Un “regalo” que ambos habrían ido a comprar a una joyería de Valença do Minho en diciembre de 2015 en donde se pagó en efectivo y se elaboró una factura a nombre del guardia. Días después, el agente acudió a devolverlo, quedándose con los 2.900 euros para sí, según la teoría del fiscal y la acusación particular.

El agente afirma que el empresario era su confidente y que rechazó el regalo, devolviéndo el reloj a la joyería y el dinero a la víctima

El acusado negó ayer los hechos ante el jurado popular que dictará veredicto. Aseguró que mantenía una relación con este empresario pontevedrés dado que él mismo se le ofreció como su “confidente” para trasladarle información acerca de empresas que realizaban negocios fraudulentos con el gasóleo e incluso de contrabando de tabaco.

Indica que a medida que fue aumentando la confianza y la relación, asegura que el empresario le preguntó si él sabía de alguna joyería que vendiera relojes y que por eso le envió unas fotos con algunos ejemplares que vendía un joyero que conocía. Asegura que en una determinada ocasión acompañó al empresario a comprar el reloj a Valença y que fue entonces cuando se lo entregó a él. Afirma que se fueron de la tienda con el reloj pero que enseguida lo rechazó. “Yo no sabía que tenía intención de regalármelo a mí”, explicó al jurado; aunque sí reconoció que por la forma de hablarme sí pudo llegar a sospecharlo. En cualquier caso, asegura que le insistió en que “jamás podría aceptarlo”. “Le dije que se lo agradecía, que era un detalle, pero no que no podía y al día siguiente me acerqué a la joyería para devolverlo”. Aunque ese día un fallo informático impidió realizar la devolución, sí que lo logró días más tarde. Asegura que cogió el dinero con los 2.900 euros y se los devolvió a este empresario en un aparcamiento de Vigo.

"Yo no sabía que tenía la intención de darme el reloj a mí", dijo el acusado

Sin embargo, la víctima niega esta versión. Asegura que el acusado nunca le devolvió ni el reloj, ni el dinero. Este empresario pontevedrés, V. E.T., afirma que la relación con el acusado empezó cuando el agente paró uno de sus camiones y lo denunció. Al día siguiente acudió al cuartel para indicarle que había un error administrativo que provocó la infracción y que el guardia civil le explicó cómo tenía que recurrir.

Asegura que, a partir de ahí, el acusado comenzó a exigirle cada vez más favores, mientras que su flota de camiones era cada vez más vigilada por este agente. “Me pidió trabajo para la mujer de un compañero y la metí de comercial”, explicó, luego “empezó que si botellas de vino, que si comidas, luego ya un iphone y al final me empezó con el famoso reloj”.

“Me seguía parando los camiones así que lo llevé a comer a Los Escudos en Vigo y después lo llevé a comprar el reloj que me pidió”, explicó. “Fue él quien lo eligió, se lo llevó y luego me enteré que al día siguiente lo devolvió y se quedó el dinero”. “Yo después de eso ya no estuve más con él pero vi que me seguía parando los camiones y me dije que esto no podía seguir así, por lo que denuncié ante la Guardia Civil”, explicó. Niega que fuese su confidente e insiste en que le regaló el reloj para intentar evitar el asedio al que se veía sometido: “Se lo compré a ver si me dejaba tranquilo”, añadió.