En San Valentín, los clásicos nunca fallan

Fechas como la de San Valentín representan una época del año que, para muchas parejas, es un momento de afecto, de sentimientos y de cariño mutuo, además de una oportunidad en la que tener un detalle, en forma de presente, con nuestros semejantes más cercanos.

Pontevedra no es una excepción en este sentido, los regalos clásicos, como los bombones, las piezas de joyería o los ramos de flores, suelen ser el gran reclamo para los compradores, que se preparan en mayor medida con al menos una semana de antelación o incluso hacen sus reservas un mes antes de la fecha.

Así lo confirman en la Floristería Peregrina, que lleva preparando pedidos inspirados en San Valentín –con las rosas rojas como las principales protagonistas– desde hace más de un mes, en esta tienda situada frente a la iglesia homónima.

“Tenemos mucho enamorado, por suerte”, comenta Juan Martínez, uno de los floristas que regenta este comercio, entre risas.

“Un mes antes ya empezamos a tener encargos y no es algo particular de este año. Hay gente que nos visita todos los años por estas fechas desde hace mucho tiempo, en ese sentido, la verdad es que no podemos quejarnos”, describe.

Lo mismo ocurre en tiendas que se dedican exclusivamente a la venta de productos relacionados con el mundo de los chocolates, en las que los motivos típicos de estas fechas engalanan sus escaparates y forman parte de sus productos más solicitados.

“Para nosotros es una campaña fuerte y nos preparamos mucho para ofrecer este tipo de regalos. Solemos notar una subida bastante fuerte, con productos muy específicos para esta temporada. En estas fechas, aquí priman los corazones, los tenemos en casi todo lo que está a la venta”, reconoce Nuria, encargada de la tienda de chocolate artesanal Late & Late, ubicada en la céntrica Rúa da Oliva.

Ese repunte en las ventas, inspirado por la celebración de San Valentín, es también es un factor a tener en cuenta en otro sector que suele ser recurrente en esta cita a la hora de regalar como es el de la joyería y relojería.

“Se nota que hay un poco más de afluencia y que en estas fechas las ventas se acentúan, no es una locura pero en realidad sí que nos anima mucho el mes”, aclara Jorge Fernández, propietario de la Joyería Ferse, un establecimiento que lleva décadas situado en el centro de Pontevedra, en la calle Daniel de la Sota.

Año nuevo, hábitos nuevos

En una celebración tan enfocada al consumo como históricamente lo ha sido San Valentín, los gustos clásicos permanecen, aunque las tendencias de compra varían ligeramente año tras año en el ámbito de Pontevedra.

Así lo percibe Martínez, desde la Floristería Peregrina, que, aunque reconoce que las rosas rojas son la principal atracción por estas fechas, no duda en señalar a otras flores como las orquídeas entre las más vendidas como regalo de ocasión llegado el mes de febrero.

“Ahora ya no solo hacemos ramos”, señala. “También se venden muy bien las cestas de flores variadas, eso sí, con los motivos típicos de estas fechas”.

Esa variedad también se nota en el mundo del chocolate, donde cada año optan por modificar ligeramente los productos que se encuentran a disposición del público.

“El corazón es lo que prima en todos los productos de esta temporada, pero también tenemos galletas con frases amorosas y más cariñosas, bombones con otras figuras, ositos. En general, el chocolate es algo que gusta mucho regalar”, recalcan desde Late & Late.

Por otro lado, en la Joyería Ferse notan que San Valentín suele emparejarse muy bien con las ventas ya realizadas en campañas previas como la de Navidad.

“Sí que vemos que, por ejemplo, quien compra en Reyes un colgante viene por estas fechas y se lleva la sortija o los pendientes a juego, con la idea de completar ese tipo de conjuntos y complementar”, reconoce Fernández.