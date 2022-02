El pleno se traslada a la Diputación y valida por unanimidad el plan de Campolongo

El pleno municipal de Pontevedra aprobó por unanimidad la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Urbana en el ámbito de Campolongo en las calles Tablada, Rosalía de Castro y Manuel del Palacio, para ejecutar el convenio del Concello con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). La sesión plenaria se celebró de forma extraordinaria en el palacio de la Diputación Provincial, cedido al ayuntamiento para este acto porque el Teatro Principal –donde habitualmente se celebran los plenos– está en obras.

Las normas de la Diputación Provincial impiden el acceso de público a esta sesiones desde que se declaró la pandemia de COVID, lo que provocó el primer motivo de fricción entre el portavoz del Partido Popular, Rafael Domínguez, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. El popular reprochó al gobierno local que no se hayan tomado las medidas necesarias para posibilitar el acceso de la ciudadanía al pleno.

Domínguez acusó al alcalde de incumplir las “mínimas garantías democráticas” y de copiar “las actitudes poco democráticas de la presidenta de la Diputación”. En su respuesta, el alcalde recordó que este pleno se celebraba en una situación excepcional y que la corporación municipal se somete a las normas que rigen en la casa de la Diputación, unas normas que fueron aprobadas por sus técnicos y refrendadas por el secretario de la institución provincial, lo que garantiza su legitimidad.

En este sentido, el alcalde recordó que “llevamos 22 años haciendo los plenos públicos en el Teatro Principal con capacidad para 450 personas”, lo que calificó como “un ejemplo de comportamiento democrático” de la corporación de Pontevedra.

En cuanto al convenio con el Ministerio de Defensa, el Concello recibe casi 10.000 metros cuadrados de espacios públicos en Campolongo y casi 4.000 en Rosalía de Castro, así como un local de 367 metros cuadrados. Completa la calle Tablada, adecenta la fachada de la calle Rosalía de Castro y crea una plaza entre esta calle y Manuel del Palacio. Además, el Invied podrá construir alrededor de 220 viviendas. El plan incluye la modificación del uso residencial de la parcela entre María Victoria Moreno y General Rubín. Se completa la calle Tablada, dándole las alineaciones fijadas en el plan y una salida hacia María Victoria Moreno.

Aprobación definitiva de las cuentas para 2022

Con los votos del grupo de gobierno y la oposición del PP, se aprobó el presupuesto general del Concello para este 2022. El PP reprochó al gobierno local que no solicitase unos fondos Next Generation por un importe de 6,3 millones de euros, que no se incorporarán al presupuesto. También criticó que la aprobación definitiva de las cuentas llega tarde, ya que se aprobaron inicialmente el 7 de enero y se llevaron a aprobación definitiva un mes y medio después. Otra de las cuestiones que el PP echó en cara al gobierno local es la falta de diálogo con los sindicatos que representan a los trabajadores municipales. “El señor Lores se niega a negociar pero no lo vemos extraño porque tampoco se reúne con los vecinos”, dijo el portavoz popular. En su respuesta, el concejal de Hacienda, Raimundo González Carballo, pidió al portavoz de la oposición “un poco más de rigor” ya que –explicó– los ingresos no se pueden hacer constar en el presupuesto hasta que son firmes y, de hecho, el Concello cuenta con varios planes Edusi que ya están en marcha pero que no están consignados porque no hay resolución en firme. En cuanto a la negociación con los sindicatos, González Carballo dijo que es difícil negociar cuando una de las partes no asiste a la reunión y así recordó que se convocó una mesa de negociación a la que los portavoces sindicales no acudieron.

En otros asuntos aprobados en esta sesión plenaria se rechazó una propuesta del grupo municipal popular en la que denunciaba la “utilización partidista y propagandística de las redes sociales y de los canales de información del servicio municipal de Deportes” y un refuerzo de personal en el área de Servicios Sociales que, según el gobierno local, ya se ha hecho.