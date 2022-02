“As persoas precisan, máis que nunca, ser escoitadas”

Este sábado cumpriuse un ano da toma de posesión de Luis López Diéguez como delegado territorial da Xunta, en substitución de Luisa Piñeiro. Lugués –hipocorístico familiar polo que é coñecido– remataba así unha etapa de dez anos como alcalde do Concello de Rodeiro, logo de que se iniciara na vida política en 2003, cando asumiu as concellerías de Cultura e Deporte no goberno do Partido Popular que encabezaba Eliseo Diéguez.

–¿Que balance fai deste primeiro ano?

–Está claro que o meu ritmo de traballo pasou a ser diferente, con maior intensidade, se cabe. Na fase inicial pensei que me ía custar máis o coñecemento do territorio, pero asimileino de inmediato. E tamén é certo que coa experiencia previa na Alcaldía, xa tiña aprendidas certas cuestións como os tempos e o funcionamiento da administración, que é un tema bastante complexo.

–Os que o coñecemos de hai anos sabemos que é unha persoa extrovertida e moi accesible. ¿Cambiou a relación cos alcaldes da comarca tralo nomeamento?

–Non cambiou en nada. O espírito da administración autonómica é o de axudar aos concellos no que se poida. De feito, o meu traballo pivota sobre iso, a busca de vías de colaboración cos alcaldes e alcaldesas e a de proxectos que sexan interesantes para os concellos. Pensei que ía botar en falta o contacto continuo coa xente da rúa, pero a verdade é que aínda gañei máis, incluso teño máis contacto coa xente.

O feito de estar nunha delegación permíteche ter unha perspectiva diferente, porque podes ver proxectos nos que antes quizais non tiñas pensado

–Indica que as delegacións buscan vías de traballo coas administracións locais. Vostede vén dun concello de interior e leva unha delegación cun importante peso de concellos do litoral. Neste primeiro ano de traballo, ¿pode dicir que as demandas dos municipios son idénticas?

–Non, non hai demandas xenéricas, nin un patrón definido. Algún concello pode precisar iniciativas vinculadas ao sector gandeiro, e outro relacionadas co mar, por exemplo. Tamén son frecuentes demandas para potenciar outras áreas, como a turística. E teño que engadir que esas propostas tamén varían en función do equipo de goberno local. Nós, en base a esas demandas e necesidades, buscamos as vías de colaboración con distintas consellerías. No meu caso, ‘levo’ 11 consellerías.

–E agora que ve ao seu concello, Rodeiro, como delegado territorial, ¿percatouse dalgún proxecto necesario para el que ao mellor non era tan visible cando estaba na Alcaldía?

–A visión cambia, é certo. O feito de estar nunha delegación permíteche ter unha perspectiva diferente, porque podes ver proxectos nos que antes quizais non tiñas pensado. Así, podes atopar iniciativas que serían idóneas para Rodeiro, e quen di para Rodeiro, podes ver proxectos que interesarían a un ou outro concello da provincia.

Na fase inicial pensei que me ía custar máis o coñecemento do territorio, pero asimileino de inmediato

–Pese ao que nos conta, está arraigado o tópico de que os delegados territoriais veñen para facerse a foto da inauguración, e punto.

–Porque a fotografía é a parte que se ve do noso traballo. Os delegados somos o enlace coa Xunta e si, está a fotografía, pero logo tamén hai todo o traballo que non se ve. Xa o dicía antes, a nosa función pivota no contacto directo cos rexedores e rexedoras, para ver qué proxectos podemos encaixar nos seus municipios. É un traballo de moita xestión ao final do día e que terá un resultado final que vén desa colaboración.

–A súa delegación, como sinalou, traballa con 11 consellerías. ¿Hai maior carga de proxectos nunhas que noutras?

–Depende do momento. Está claro que neste ano, debido á pandemia da COVID, a Consellería de Sanidade si tivo moito máis labor, debido tanto aos cribados como á vacinación.Por iso, podo dicir que os nosos esforzos estiveron moi centrados en Sanidade. Tamén é verdade que, debido ao inicio do curso, tamén se incrementou o labor da Consellería de Educación. Desde setembro, recoñezo que este departamento acaparou moitos esforzos, e para min tamén era o primeiro curso que vivía como delegado territorial e coa pandemia sanitaria.