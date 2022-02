Los detenidos de la “narcolancha” entran en prisión y se investiga a qué barco iban a descargar

El juez de guardia del Juzgado Número 3 de Cangas decretó la prisión provisional para los dos detenidos en el muelle de San Adrián de Cobres (Vilaboa) durante la madrugada del viernes para el sábado y que presuntamente estaban botando una planeadora que acudiría a una descarga de droga u otras sustancias ilegales en alta mar. Los dos acusados cogidos in fraganti son Tomás G.B., de unos 50 años y natural de Santander, y Fernando P.G. de unos 45 años y vecino del interior de Galicia. El juez decretó prisión para ambos, acusados de contrabando y mientras prosiguen las averiguaciones. Y es que la Guardia Civil trata de determinar a qué barco tenían previsto asistir en alta mar para la descarga y así poder vincularlos con narcotráfico. El juez dejó abierta la posibilidad de una revisión que les podría devolver la libertad a la espera del juicio. La defensa del vecino de Santander, el abogado Alberto Aldecoa, entiende que si no les pueden imputar narcotráfico acabarán saliendo de la cárcel. Los acusados se acogieron a su derecho a no declarar pero estuvieron en el juzgado entre las 11.00 y las 15.30 horas de ayer.

La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil vincula este intento de descarga con otro frustrado, la noche del 15 al 16 de enero, tras el incendio de una planeadora frente a un astillero de Meira. En ambos casos las embarcaciones estaban llenas de garrafas de gasolina y contaban con tres motores. En el caso de la de Vilaboa había al menos 15 garrafas de combustible y cada motor cuenta con una potencia de 300 CV. Los investigadores entienden que las dos lanchas se dirigían al mismo barco en alta mar y tratan ahora de determinar cuál es el buque en cuestión. De hecho, el fiscal solicitó permiso para intervenir las llamadas de los dos detenidos y el GPS del camión utilizado. El golpe policial se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, cuando vecinos del entorno de muelle de San Adrián dieron aviso a la Guardia Civil. Hasta seis personas trataban de botar desde la rampa de varada una lancha que había sido transportada hasta allí en un camión de gran tamaño registrado a nombre de una empresa de Irún. La planeadora se quedó atascada en el remolque del camión, con los motores de fuera y el ruido y los golpes para intentar desatascarla alertaron a los vecinos. Hasta siete coches patrulla de la Guardia Civil y una patrullera marítima llegaron a la zona. Cuatro de los buscados lograron escapar en una furgoneta. Eran los que presuntamente acudirían a la descarga como tripulantes de la planeadora. Los detenidos, que seguían en la zona, fueron los conductores del camión. Uno de ellos trató, en vano, de escapar a nado. Desde entonces permanecieron en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Las averiguaciones realizadas hasta ahora entienden que el camión partió del País Vasco y paró en Verín (Ourense) para cargar la lancha. Todo apunta a que esta nave fue construida en una localidad del norte de Portugal y trasladada después a Galicia, en donde se cargó de forma lateral en el trailer que llegó a San Adrián en la madrugada del sábado. Al intentar sacar la planeadora por la parte trasera del camión se quedó atascada. En cuanto a la que ardió en Meira, todo apunta a que se quemó por accidente antes de salir a alta mar para encontrarse con el barco que presuntamente llevaría la droga. Los tripulantes salieron corriendo por un astillero que sufrió daños leves por las llamas y escaparon por el barrio de A Guía. La Policía Judicial recogió entonces huellas, ropa de aguas y botas tiradas en la subida hacia el atrio de A Peregrina. Continúan los trabajos de investigación pero no se registró ningún detenido implicado directamente en esos hechos. La lancha fue remolcada hacia las instalaciones del astillero Industrias Navales A Xunqueira seis días después del incendio que truncó la presunta descarga. Los responsables de esta empresa esperan todavía por las órdenes policiales para proceder a su desguace. El grueso de la investigación la llevan los agentes de la Policía Judicial y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Pontevedra de la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad de la comarca mostraron este fin de semana su preocupación por los dos casos relacionados con el narcotráfico que azotaron O Morrazo en el último mes, y temen que se deba a la menor presión con policial con respecto a otras zonas de Galicia como O Salnés y Arousa.