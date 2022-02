“Nuestro principal logro fue conseguir para nuestros pacientes los tratamientos que se recibían en otros sitios"

Es uno de los especialistas más reconocidos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Manuel Constenla, jefe de Oncología del CHOP entre 1998 y 2022, se jubila forzadamente porque el Sergas no le da la opción de seguir trabajando al haber cumplido los 70 años. Se va con la satisfacción de haber logrado, entre otras cosas, que los pacientes de Pontevedra recibiesen los mismos tratamientos que los de otros importantes hospitales de España.

– Llegado el momento de su jubilación, qué mejor que empezar por el inicio de todo esto: ¿Cómo surgió su vocación? ¿Había tradición en su familia?

– No, no la había. Mi madre tenía un negocio y mi padre también. Lo que ocurre es que cuando estudié el Bachillerato, en Santiago, en el Colegio La Salle, busqué algo que no tuviera matemáticas porque no se me daban bien. No tenía una vocación grandísima de estudiar Medicina, pero tampoco me había planteado otra cosa.

– ¿Y por qué oncología? ¿Ya existía la especialidad?

– No, todavía no existía. Yo me presenté al MIR y de acuerdo a la nota que sacabas podías escoger las plazas. Me atraía mucho oftalmología, pero curiosamente la puse de segunda opción. De primera fue hematología y me la dieron. Me fui a Madrid al Hospital de la Paz, que en ese momento era un centro nacional de tratamiento de hemofilia. La hematología clínica, que era el tratamiento de las leucemias, lo llevaba una parte de medicina interna que acabó siendo oncología. Por eso al terminar hematología me cambié a esa especialidad. En ese mismo año reconocieron oncología como especialidad, estamos hablando de 1981.

– ¿Una especialidad en la que se sufre mucho como profesional si uno empatiza demasiado?

– Bueno, como en todas las especialidades médicas... En realidad oncología es una forma de medicina interna dedicada a pacientes con cáncer. De hecho, los primeros que hubo, cuando aún no había la especialidad, eran generalmente internistas y algún hematólogo. El cáncer tiene muy mala fama, unas veces justificada y otras no.

– ¿Cuándo llega al Hospital de Pontevedra?

– Saqué una oposición en 1986 y me incorporé en 1987, porque había habido un parón de oposiciones. Igual que ahora, había muchos problemas de trabajo. Me vine a Pontevedra porque era muy buen momento. Aquí había una serie de médicos, compañeros de facultad, muy brillantes. El jefe del servicio de cirugía, el doctor Echávarri, un gran cirujano, quería un oncólogo para tratar el cáncer de mama. Consiguió que saliera una plaza de oncología en Pontevedra. Me presenté a la de aquí y a la de A Coruña.

– ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Era un servicio propio?

– No, no, para nada. Yo era cocinero, fraile... Estuve solo durante unos tres años. Me asignaron una enfermera excepcional, Rosa Ozores, y con ella y el gran apoyo del director de enfermería que había en aquel momento se consiguió montar un poco la infraestructura para poner los tratamientos: en una salita, con unas sillas de playa... Eran finales de los ochenta.

– Y se creó en el servicio de Oncología...

– Todavía habrían de pasar algunos años más. Durante un tiempo pasé a llevar a la vez la dirección del hospital y compatibilicé las dos cosas. Contratamos a otros dos compañeros y en los noventa conseguimos que, como ya éramos tres, nos dieran la docencia y tener médicos residentes. Fuimos el primer sitio de Galicia en conseguirlo.

– ¿Cuándo le nombraron jefe de servicio?

– La plaza por oposición se creó en 1998, casi diez años después.

– Estamos en 2022. Ha sido oncólogo en el hospital pontevedrés durante 35 años y jefe de servicio 24 de ellos. ¿Qué logros destacaría de este período de tiempo?

– Lo fundamental fue conseguir que los pacientes de nuestra área recibieran los tratamientos que se recibían en otros sitios. Para mí es el principal logro. En los años noventa se creía que el trasplante iba a curar el cáncer de maña, y junto con Valencia y Pamplona fuimos los que más hicimos, del orden de unos 140. Además, el tratamiento inmunológico, para el melanoma, apenas se ponía y nosotros lo aplicamos. Fuimos los primeros en contar con habitaciones individuales para nuestros pacientes, desde el año 2000. Está el tema de los residentes que mencioné antes y una de las médicas que estuvo con nosotros, la doctora Palacios, que está ahora trabajando en Santiago, fue la que sacó en el título de oncología la mayor puntuación de Europa. Y nuestros residentes están trabajando en toda Galicia.

– Y su mayor espina es que nunca se haya llegado a crear el registro poblacional de pacientes de cáncer...

– Cuando estuvo Romay Beccaría de conselleiro de Sanidade se montó un registró a principios de los años noventa. Duró un par de años y después se deshizo. Ahora lleva habiendo todo este tiempo un estudio piloto.

– ¿Cuáles son los gigantes con los que tiene que luchar un jefe de servicio?

– Tienes que hacerte tu hueco. En España las cosas no funcionan del modo en que alguien se siente contigo y te diga “vamos a montar un servicio de oncología, dime qué necesitas”. Tú vas empujando por una esquinita y por otra, te vas colocando aquí y allí... Antes de hacer una obra hay que cortar las silvas. Los presupuestos son limitados y la tarta hay que repartirla. Lo que tú no te llevas se lo llevan otros. Pontevedra está un poco de sandwich entre Santiago y Vigo. Y luego está el tema de los tratamientos. Desde que un medicamento se aprueba hasta que tú lo puedes prescribir pasa un tiempo que a veces se mide en años y en el cáncer es crucial. Son dificultades administrativas de regulación de precios a nivel nacional y autonómico que introducen un problema de cohesión sanitario.

– Usted se va y queda su equipo. ¿Quién le relevará?

– La administración es muy rígida. Llega tu día y te tienes que ir. Tiene que haber un concurso, con sus plazos, y se presentan los candidatos que reúnan las condiciones.

– Tiene 70 años pero quería continuar...

– Es que yo me siento igual que hace cuatro, cinco o quince años. No me veo diferente.

– Pero el Sergas no le dio la opción para poder seguir.

– Ahora mismo hay una fórmula que es la de continuar como emérito. El gerente me dijo que la iba a solicitar, pero no es exactamente como lo estaba haciendo hasta ahora. Puedes colaborar de alguna manera, pero no como lo hacías y como sabes hacerlo.

– ¿Lo aceptará?

–Sí, sin duda. Ten en cuenta que yo llevo trabajando de médico desde los 23 años, que terminé la carrera.

– ¿Cuáles son los retos para el equipo que se queda?

– También para ellos es un momento diferente, porque se ha celebrado un concurso de oferta pública de empleo. En el servicio, en el que éramos nueve, salen seis plazas. Eso implica que potencialmente puede cambiar casi toda la plantilla. Hay una lista de 17 personas que pueden escoger. Hay una incertidumbre importante ahora mismo sobre quién se quedará.

– Con todo lo que eso conlleva para unos pacientes acostumbrados a ver unas caras conocidas...

– Indudablemente, porque tú tratas con un paciente, no es como manejar expedientes o cargar cajas a un camión. Es inevitable una relación con unos pacientes más que con otros. Este sistema público tiene unas grandezas, que es el acceso universal para todo el mundo, y unas limitaciones, que son estas y que necesitarían algún factor de corrección.

– No ha dejado de formarse nunca. ¿Tiene algún proyecto en mente? ¿Baraja la sanidad privada?

– Hay que estar al día, es indispensable si te gusta lo que haces. La sanidad privada es una opción que ahora mismo no descarto.

– Echará todo esto de menos...

– Lo que más echas de menos es el trato con la gente y a los compañeros.