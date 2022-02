El Pazo de Montero Ríos, víctima y testigo de una eterna discordia

El Pazo de Montero Ríos rezuma historia y leyenda por sus cuatro costados. Sus paredes ha sido testigos de momentos clave de España, como la crisis del 98. Pero igual que su pasado fue esplendoroso, su presente no puede ser más ruinoso. En sentido literal. Abandonado y sin apenas mantenimiento, su rehabilitación es una necesidad imperiosa que no fragua desde hace años por una discordia política que ni el propio Montero Ríos aceptaría.

El Pazo de Lourizán, del mismo modo que el resto de los pazos gallegos, fue adaptándose a los tiempos y a las circunstancias en función de su utilidad: de granja a casa residencial y de lugar de veraneo a centro de investigaciones forestales, manteniendo un conjunto el palacio y el predio, con una flora de carácter monumental, conservando la estructura del jardín heredera de la época de Montero Ríos.

En el siglo XV fue habilitado como granja y de esa época conserva el palomar almenado de planta circular. A finales del XIX fue residencia de temporada de Eugenio Montero Ríos, abogado y político que convirtió Lourizán, además de un lugar de descanso, en un centro de referencia política y social lo que acudían políticos, periodistas y destacados hombres de la época.

En 1943 fue adquirido por la Diputación y desde 1990 existe un convenio con la Xunta por el que el centro se utiliza como escenario de investigaciones forestales y punto de formación, entre otros destinos. Alberga un impresionante jardín botánico, pero su palacio “está que se cae”.

El citado convenio, renovado hace apenas un año, establece que la Diputación sigue siendo su dueña, pero el mantenimiento corresponde a la Consellería de Medio Rural, tal y como acaba de certificar el TSXG. Curiosamente, unos días antes de conocerse ese fallo judicial, la consellería ponía en marcha unas obras de algo más de 200.000 euros para hacer frente a los daños más graves del inmueble, después de pasarse más de seis años negando que fuera su responsabilidad, como se le exige desde la institución provincial, e incluso planteando la opción de ceder el edificio a Ence para que la empresa se hiciera cargo de la restauración.

Abril de 2016.

FARO se hace eco de la alarma lanzada por el comité de personal del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Lourizán sobre el deterioro del histórico inmueble. Desconchados en las paredes, humedades y plagas y otras anomalías eran las principales deficiencias de entonces sin que ninguna administración destinara un euro a su conservación. Seis años después, la situación es aún peor, pese a que aquella queja abrió un debate político-institucional para lograr un objetivo aún no se ha conseguido. La Diputación lanzaba sus exigencias y la Xunta se inhibía.

Abril de 2016.

Después de unos días de intercambios de notas de prensa, la Xunta sacaba a la luz su gran apuesta para el pazo de Lourizán: ceder a Ence el inmueble para que la empresa lo restaurara y aprovechara después. A finales de mes la propia empresa ofrecía cinco millones para rehabilitar el Pazo y crear un I+D forestal. En aquella época Ence ya disponía de la prórroga de la concesión de Costas otorgada por el Gobierno y el compromiso formaba parte de aquel proceso. Eran otros tiempos y ahora el futuro de la pastera, con aquella prórroga en el aire, es más negro. Además, la Diputación rechazó de plano desde el principio ceder el emblemático edificio a una empresa privada.

Febrero de 2017.

Las dos partes (la presidenta de la Diputación Carmela Silva y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda) se veían las caras en esta larga controversia, con el plan de Ence aún sobre la mesa. Este encuentro tuvo su continuación unos días después con la entrevista entre Silva y el presidente Núñez Feijóo, con Lourizán en la cartera de trabajo. Pero el desacuerdo continuó, con reproches del sector empresarial de la ciudad a que “se pierda el proyecto de Ence” para el Pazo.

Agosto de 2017.

La rehabilitación seguía sin encontrar respaldo. En aquella época se robada en el Pazo la película “La sombra de la ley” de Dani de la Torre y los focos volvieron a poner de manifiesto el deterioro del inmueble. Regresaba el cruce de acusaciones entre las dos administraciones implicadas y la Xunta reprochaba a la Diputación que “no ofreciera alternativas” a la opción de Ence.

Diciembre de 2017.

Primer aviso de la Diputación acerca de sus intenciones de acudir a la justicia. De momento acudía a la Consellería de Cultura para denunciar el estado del pazo y se decía que “esta conducta omisiva de la Xunta es susceptible de ser tipificada como infracción leve, grave o muy grave de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia” dados los problemas estructurales, con techos y dinteles que ya tuvieron que ser apuntalados y riesgo de incendio por el mal estado de la instalación eléctrica. No hay constancia de ningún expediente abierto al respecto por parte de la Consellería de Cultura.

Junio de 2018.

La Consellería de Medio Rural, gestora directa del complejo, entabló conversaciones con la Diputación para hablar de la rehabilitación. La titular de ese departamento entonces, Ángeles Vázquez (ahora conselleira de Medio Ambiente) admitía que “no podemos perderlo, sería una pena”, pero las buenas palabras no pasaron a los hechos.

Noviembre de 2018.

Un nuevo protagonista entraba en esta amplia escena. Si en su día había sido el comité de personal de Lourizán el que alertaba del deterioro del Pazo, ahora lo hacía la Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, que emprendió una campaña para declarar al conjunto como Bien de Interés Cultural (aún no conseguido) y denunciaba que el deterioro iba a más. Sus advertencias eran refrendadas días después por un informe técnico de la Diputación que decía que parte de la cubierta del edificio comenzaba a hundirse y establecía ya en 14 millones el coste de la restauración.

Abril de 2019.

Unas semanas antes se celebraba un pleno extraordinario de la corporación provincial aprobaba un acuerdo para instar a la Xunta a actuar de inmediato en el Pazo y poco después anunciaba su intención de acudir a la vía judicial para forzar esa rehabilitación, un aviso que se materializó en julio de 2019. La sentencia del TSXG acaba de conocerse.

Febrero de 2021.

El convenio por el que la Xunta asumía la gestión del pazo se firmó en 1990 y se renovó diez años después. En medio de la controversia política, en enero de 2021 volvió a quedar prorrogado por una década más al no ser denunciado por ninguna de las dos partes. La Diputación no estaba dispuesta a recuperar el uso del complejo y menos en el estado calamitoso en el que se encuentra. De este modo, Medio Rural seguirá como encargado del Pazo hasta 2030 aproximadamente.

Febrero de 2022.

Tras meses sin regresar a la primera plana pública el futuro del palacio de Montero Ríos, en cuestión de días se precipitaron al cosas. Sin aviso previo, la Consellería de Medio Rural ponía en marcha unas obras en el Pazo, por 208.254,71 euros para la reposición de la cubierta de losa y retejado puntual, la limpieza de canalones y bajantes, la sustitución de canalones y gárgolas de plomo por cinc, la limpieza e impermeabilización de terrazas, la sustitución de lucernario, la impermeabilización de carpintería, la limpieza de terrazas pequeñas y mejoras en la instalación eléctrica. Este cantidad fue calificada de “claramente insuficiente” por parte de la Diputación, que recordaba que se necesitan 14 millones para recuperar por completo el inmueble. Apenas unos días después se conocía el fallo del TSXG que apuntaba a la Xunta como responsable del mantenimiento, pero sin fijar cantidades ni obras por ejecutar.

El Pazo de Lourizán languidece todavía entre los desacuerdos continuos de Xunta y Diputación, que se pasan la pelota sobre a quién corresponde una rehabilitación que se cifra en unos 14 millones de euros, una eterna discordia que amenaza con dejar en la ruina lo que el investigador y arquitecto Jaime Garrido Gallego no dudó en calificar como “el quizás más monumental e impresionante palacio gallego”.

Pero la historia de maltrato al Pazo de Lourizán por parte de las administraciones no es solo presente. Ya lo fue en el pasado, según se recoge en las investigaciones realizadas sobre la finca que engrandeció Montero Ríos en una obra que estuvo bajo la dirección de Jenaro de la Fuente. Ya durante los primeros años del régimen franquista y bajo la propiedad de la Diputación, el pazo fue víctima de varios destrozos irreparables y también de un expolio, desapareciendo parte de las obras y muebles del histórico edificio, tal y como recogió la Asociación Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra en el relatorio que hicieron sobre este histórico inmueble, para el que piden la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

La adquisición del pazo por parte de la Diputación en 1943 dio paso a un periodo inicial en el que su transformación en un centro de capacitación forestal causó diversos daños irreparables en el pazo y en la propia finca. Uno de los aspectos menos conocidos es el expolio que sufrió el inmueble. Según explica uno de los autores de este estudio sobre el pazo de Lourizán, Ernesto Vázquez-Rey, Amigas e Amigos do Museo “temos documentado por investigacións posteriores a existencia de todos os lenzos que estaban ubicados sobre as galerías desaparecidos tras ser arrancados” y muy probablemente dañados. Desde la asociación incluso señalan que tienen conocimiento e identificados a particulares “que teñen depositados nas súas casas mobles e cadros que no seu momento foron propiedade do pazo”.

Según explica Vázquez-Rey, además de una subasta pública de bienes que organizó la propia Diputación, otros de estos bienes fueron directamente saqueados o expoliados aunque de distinta forma. En una primera parte, por ciertas “clases dirixentes” de la Pontevedra de aquella época que se hicieron con parte de este mobiliario y objetos “sen ningún tipo de control”. La segunda, por parte de los propios vecinos de la zona, que también fueron guardando objetos aunque en el intento de salvaguardar el contenido del pazo de este expolio.

Es por ello que, en el caso de que finalmente Lourizán obtuviese la protección que se merece como BIC y recuperase un uso museístico y como dinamizador del entorno, podría ser factible incluso negociar con estas familias la vuelta de algunos de esos objetos al pazo, actualmente localizados en distintos domicilios de Pontevedra o Santiago. Otros muchos, siguen siendo custodiados en el Museo, en donde fueron depositados por la Diputación, como es el caso de distintas obras pictóricas, como las siete que pintó para Montero Ríos el hijo de Rosalía de Castro, Ovidio Murguía. Prueba del expolio que sufrió el pazo son también las obras del pintor malagueño Joaquín Luque Roselló, hoy en paradero desconocido.