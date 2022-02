Dos detenidos con una “narcolancha” en San Adrián y vinculados con la calcinada en Meira

La sombra del narcotráfico azota a O Morrazo por segunda vez en un mes. La madrugada del viernes para el sábado la Guardia Civil detuvo a dos hombres de mediana edad que trataban de descargar una “narcolancha” desde el remolque de un camión de gran tonelaje cuya procedencia es una empresa de Irún, según la matrícula. La principal hipótesis de la investigación es que la operación de descarga de droga fallida esté relacionada con la que acabó con una planeadora calcinada frente a un astillero de la parroquia de Meira, en Moaña. La zona elegida, muy cercana, el hecho de que ambas embarcaciones estuviesen equipadas con tres motores cada una y cargadas con numerosas garrafas de gasolina, parece encaminar a los investigadores a que se trata de una misma organización y que ambas lanchas tenían previsto salir para una descarga en un barco en alta mar, por eso estaban llenas de combustible.

Los detenidos son gallegos pero de fuera de la comarca. Según los testigos de la zona al menos seis personas aparecieron en el muelle de San Adrián alrededor de las tres de la madrugada. Dentro del camión se encontraba la planeadora con tres motores de 300 CV cada uno y con 15 garrafas de gasolina. Sin embargo, la operación se truncó cuando intentaron sacarla del camión, pues se atascó y quedó enganchada con los motores fuera y la proa dentro del remolque. Estaba aparcado en plena rampa de varada.

Los golpes y el ruido para intentar desatascar la lancha y botarla al agua fue lo que llamó la atención de los vecinos, que rápidamente dieron aviso a la Guardia Civil. En plena madrugada, hasta siete vehículos del instituto armado hicieron su aparición en el muelle. Detuvieron a dos personas, una de ellas trataba de escapar a nado. Ayer se encontraban en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra a la espera de pasar a disposición judicial. El operativo sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones. Se movilizó también una patrullera de la Guardia Civil.

Durante toda la mañana agentes de la Policía Judicial recogieron huellas en el camión y en la lancha y el acceso principal al puerto estuvo cortado.

El incendio de Meira había ocurrido la madrugada del 16 de enero. Entonces no se registró a ningún camión. Las primeras hipótesis apuntaban a una quema intencionada tras una descarga de droga y tabaco, aunque después la investigación se inclinó por un incendio accidental que hizo escapar a los tripulantes. Al tener doble casco no se hundió pese a la cantidad de agua recibida durante las labores . Seis días después del incendio fue levantada con una grúa y depositada en las instalaciones del astillero más próximo, que incluso llegó a ser afectado por las llamas. En estos momentos los responsables del astillero todavía esperan por las órdenes policiales para proceder al desguace de la nave calcinada.

La menor presión policial explicaría que las organizaciones de tráfico se desplacen a O Morrazo

Los dos casos de presuntas descargas de droga frustradas en O Morrazo en menos de un mes tienen preocupados a las fuerzas de seguridad de la comarca. Hacía años que no se producían situaciones de este tipo o al menos que no eran detectadas. Desde la Policía Local de Moaña temen que se trate de un cambio de forma de proceder por parte de los grupos de traficantes. En este sentido, entienden que la menor presión policial y vigilancia en O Morrazo con respecto a otras zonas de costa como O Salnés podría explicar esta apuesta por la comarca, aunque las razones exactas están en estudio. Y es que muchas noches hay solo una patrulla de la Guardia Civil operativa en la zona y los cuerpos municipales también adolecen de falta de personal. En Moaña suelen tener una patrulla nocturna cada día pero Cangas lleva un par de años sin turno de noche para patrullar las calles, con la excepción del pasado agosto durante las Festas do Cristo, cuando se reforzó la vigilancia de forma puntual para poner freno a los desmanes de la movida nocturna.