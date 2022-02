O Día de Rosalía é “un dos máis grandes de Galicia”, asegurou Silva, “e por iso o imos celebrar con creatividade e paixón”. Os actos celebraranse o 23 de febreiro no Salón de Plenos do Pazo provincial e o 24 na sala Rosalía de Castro da sede de Vigo ás 19.00 horas, nos que xunto co recordo á autora universal serán protagonistas a música, a poesía, a gastronomía ou as camelias.

Tamén o serán os nenos da provincia. Como sinalou a deputada de Cultura, Victoria Alonso, a Deputación lanzou a segunda edición do concurso “A Nosa Rosalía”, que busca achegar esta figura ao público máis novo e cuxos traballos gañadores se anunciarán durante os actos. Esta edición o concurso adopta o formato musical e cada aula ou grupo escolar pode presentar un vídeo breve coa súa proposta de poema de Rosalía musicado, acompañado opcionalmente dunha coreografía, canto, etc. Pode participar todo o alumnado dos centros de educación primaria de maneira colectiva (por aulas ou grupos e sen límite por centro), e establécense as categorías “Campaniñas” (de 1º a 3º de primaria) e “Airiños” (de 4º a 6º de primaria).

A Deputación outorgará tres premios por categoría. Cada un recibirá un lote de libros e, a maiores, o mellor poema musicado de cada categoría gañará unha actuación no seu centro educativo da representación de monicreques “A viaxe de Rosalía”, na que Larraitz Urruzola dará a coñecer parte da obra rosaliana e fragmentos da súa biografía. A Deputación recibirá os traballos ata o 17 de febreiro a través do enderezo anosarosalia@depo.gal.

A deputada, que lembrou o “compromiso coa difusión da figura de Rosalía de Castro” e a sorte de “sermos un dos poucos pobos que son identificados cunha muller”, confirmou que a música tamén estará presente nas celebracións coa actuación do cuarteto belga de pandeireteiras Lalma. Estas netas de emigrantes refuxiadas e refuxiados en Bélxica identifícanse con Rosalía e foron recibindo, non sen medo, o relato das súas familias sobre o amor á súa terra.

O público non irá á casa coas mans baleiras, xa que recibirá como obsequio exemplares da camelia, “Rosalía de Castro” que forma parte do Xardín de Camelias con Nome de Muller do Castelo de Soutomaior. Tamén recibirán plantas desta camelia os centros gañadores do concurso infantil para plantalos nos recintos escolares e alí sementar e ver medrar a esencia de Rosalía.

A deputada de Lingua María Ortega, destacou que o departamento vai encher de “contido rosaliano” a Deputación non só o Día de Rosalía, senón todo o ano xa que a autora “é a nosa escritora galega máis universal e tamén un símbolo nacional da Galiza”. Explicou que neste mes nos actos institucionais a Deputación vai ir da man de dúas entidades coas que está a estreitar colaboración: a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) e a Fundación Rosalía de Castro.

Ortega explicou que será s autora Míriam Ferradáns a que lea o tradicional manifesto da entidade, escrito este ano por Beatriz Maceda Abeleira baixo o título “Pensarte libre”, que segue o lema da AELG para 2022 de #SementadePensamentos. O manifesto entregarase en formato físico nos actos institucionais e será difundido nas redes sociais e tamén na web depo.gal.

Ademais, seguindo a chamada que fai a AELG desde 2010, a Deputación agasallará a todas as persoas que participen nos actos cun libro en galego, neste caso da Colección Medal do servizo editorial do departamento de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación: unha serie de poesía feita por mulleres que se estreou o pasado ano coa publicación de “Violetas no asfalto” de Lucía Novas.

Por outra banda, a deputada de Lingua explicou que no día especial de Rosalía o departamento decidiuse a reivindicar a cultura gastronómica popular galega e o Caldo de Gloria –sobre o que escribiu Rosalía no poema de Follas Novas “Miña casiña, meu Lar” e que ten un gran significado social– e a compartir ese prato co público asistente aos seus actos institucionais. Así, en Pontevedra o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza encargarase de elaborar e servir un caldo de gloria, da man de 10 alumnas e alumnos de cociña acompañados do seu profesorado e cos medios da súa Ponte Van.

Finalmente, o presidente da Fundación Rosalía de Castro Anxo Angueira participará do acto institucional para deixar constancia da colaboración iniciada o pasado ano coa Deputación. Seguindo unha proposta da entidade, imprimiranse e distribuiranse entre os concellos e a hostalería da provincia milleiros de unidades de manteis individuais que inclúen o poema “Miña casiña, meu lar”.

O Día de Rosalía adiouse oficialmente ao 23 de febreiro tralo acordo da Fundación Rosalía de Castro e as principais institucións implicadas, baseándose nos resultados do traballo da investigadora Sagrario Abilleira no que se acredita que este foi o día de nacemento da autora.