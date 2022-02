¡Que el ritmo no pare!

Nacido como centro sociocultural, el Local de Música de Pontevedra, que abrió sus puertas en el año 2008, ha visto pasar por sus instalaciones a varias generaciones de jóvenes para los que la música ha tenido un carácter lúdico bien ha adquirido un aspecto más profesional. Son 14 años que dan para mucho y que han estado marcados recientemente, como no podía ser de otro modo, por la pandemia. Este 2022, tal y como informan desde la Concellería de Xuventude, uno de sus principales programas es el “Xeración Sónica”, para atraer a los jóvenes de 13 a 16 años y consistente en la tutorización de seis grupos para que logren dar forma a sus proyectos artísticos y audiovisuales.

“La evolución de todos estos años se puede resumir en tres momentos. Hay un momento inicial, cuando abre el local, en el que confluyen dos perfiles: los grupos de música que ya existían y los más jóvenes que se estaban incorporando. Fueron unos años increíblemente maravillosos con mucha actividad”, explica Diego Parajó, socio fundador y gerente de Xeneme, la empresa que gestiona el local municipal. Esa primera etapa fructificó en una revolución de la escena de Pontevedra, “un no parar”.

A partir de 2015 tuvo lugar un momento de transición y, como consecuencia, gran cambio protagonizado por chavales nacidos en el nuevo siglo, “muy formados pese a ser muy jóvenes”.

“Lo que nosotros buscamos es que entre gente nueva y que cuando ya tengan un recorrido no se apropien del espacio por sus limitaciones físicas y de tiempo. De ahí pueden dar un salto a otros estudios de grabación, etc... Nosotros somos creadores de cantera”, subraya Diego Parajó.

Ese cambio desde 2015 llevó parejo un descenso en el número de usuarios del Local de Música, producido por una cuestión puramente demográfica. “No notamos una reducción de actividades y movimiento, pero se notó en el sentido de que en los años más prósperos teníamos el impacto de acceso a las actividades del local dentro y fuera de unas 10.000 personas, en los picos de 2013-2014, mientras que actualmente está en torno a las 6.000”, matiza.

Los dos años previos a que se declarara la pandemia del COVID, en marzo de 2020, el Local de Música volvía a retomar el pulso, que el virus truncó.

“Ahora estamos en ese tercer momento, que es el descalabro que ha supuesto el virus. Lo bueno es que definimos en cuestión de días el enfoque del local y en abril de 2020 ya estábamos funcionando. Fuimos el único centro sociocultural de Pontevedra que no cerró: no se podía acceder al local pero seguimos on line”, celebra.

La etapa actual se centra en la combinación de proyectos, con el “Xeración Sónica” a la cabeza, para captar a los más jóvenes con la tutorización de los profesores del Estudo Bonobo.

“¿Mi valoración de todos estos años? Que el Local de Música es una maravilla de proyecto y que además va evolucionando con el tiempo. Peleamos mucho porque el proyecto fuese consistente y hay un equipo muy involucrado”, concluye Parajó.