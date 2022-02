La mascarilla aún no abandona la calle

La retirada del uso de mascarillas en exteriores, que se hizo oficial ayer por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, se ha recibido con alegría entre la ciudadanía pontevedresa, pero también con precaución ante las aglomeraciones en los lugares más concurridos de la ciudad. De hecho, eran mayoría los que, al menos en la jornada inicial de ayer, optaban por continuar con ella puesta sobre la cara, algunos por desconocer que ya no era obligatoria, pero muchos por precaución y seguridad.

“Me parece estupendo, ya es hora de que mantengamos un poco de vida normal”, señala Aurora, que reconoce que se acababa de poner la mascarilla porque había visto mucha gente en la calle.

“Científicamente está demostrado que en la calle es casi imposible contagiarse, entonces no creo que nos vaya a venir mal”, afirma, asegurando que la medida va a traer “vidilla” a la situación actual.

Otros ciudadanos son optimistas ante el levantamiento de restricciones, pero afrontan los próximos meses con dudas y más reservas a la hora de quitársela mientras caminan por la calle.

“Me parece una evolución normal de la situación y creo que es sostenible”, afirma Julio, que todavía lleva la mascarilla a pesar del levantamiento de restricciones. En su caso, considera que la nueva medida, que contempla ponerse la mascarilla en exteriores en caso de aglomeraciones, será difícil de gestionar.

“Exige un esfuerzo a la hora de valorar el momento, porque es la parte más difícil. Quitar la mascarilla o dejarla puesta es fácil. Saber cuando es el momento de hacerlo ya es más complicado”, valora.

Esa duda, sin embargo, no la tiene otra gente que concibe este asunto de otras formas. “En la ciudad me parece que deberíamos seguir poniéndola”, afirma Santi, que vive en un entorno de aldea en el que no suele llevarla por la calle al no haber gente alrededor pero que se la seguirá poniendo cuando esté en la ciudad. “Aunque es complicado llevarla siempre, puede haber momentos en los que te cruces con alguien por la calle y te contagies. Hay poco civismo en este país, brilla por su ausencia”, recalca.

Por otro lado, el colectivo de los estudiantes jóvenes, especialmente los que ya tienen la pauta completa de la vacuna, reciben la medida con entusiasmo, porque estas restricciones en exteriores empezaban a resultarles molestas.

Es el caso de Guillermo, alumno de Bachillerato, y su compañero, que disfrutaban ya del recreo paseando sin mascarilla por el centro de Pontevedra.

“Es mucho más cómodo y mejor, porque ya antes, con las restricciones, solíamos bajarla y ahora no tenemos que preocuparnos por eso”, comentan, cansados también de que los profesores les regañen cuando se la bajan en clase.

“Nos amenazan con ponernos un parte si llevamos la mascarilla por debajo de la nariz y, para Educación Física, la verdad es que es muy molesto”, señalan ambos.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha incluido en sus recomendaciones que los niños y niñas que todavía no tengan las dos dosis de la vacuna sigan poniéndose la mascarilla en exteriores cuando haya un número elevado de personas en el mismo espacio exterior, como podría ser un patio de recreo, donde consumen bebidas y alimentos.