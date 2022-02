El Campus Crea y las áreas en las que se enmarcan los trabajos reconocidos con los primeros Premios de fin de grado y de máster, TFG y TFM, que abarcan los ámbitos de conocimiento del arte, comunicación y creatividad; deporte, salud y bienestar; educación, innovación social y gestión pública, y medio ambiente y naturaleza.

Promovidos por la Vicerreitoría del campus de Pontevedra y la Concejalía de Promoción Económica y Universidades, ayer se celebró el acto de entrega de diplomas al alumnado premiado en esta iniciativa, que tenía como objetivo dar una mayor difusión a los trabajos de investigación del estudiantado del campus.

La iniciativa suma al premio económico la posibilidad de que estos trabajos sean publicados en el International Multidisciplinary Journal CREA, la revista científica impulsada al amparo del proyecto de especialización del campus.

El vicerrector Jorge Soto, la concejala de Promoción Económica y Universidades, Yoya Blanco, y el director del Campus Crea y Green Campus, Carlos Souto, presidieron esta entrega de diplomas, un acto que buscaba poner en valor “un trabajo de excelencia” y la capacidad de las y los premiados “de innovar y construir ciencia y conocimiento a partir de ideas que están en el aire”, según destacó el vicerrector.

En un acto a lo que no pudieron asistir parte de los premiados “que son titulados del pasado curso y se encuentran ya trabajando”, Blanco recordó a los egresados que “no solo construís conocimiento, sino que también construís ciudad”.

"Los egresados no solo construís conocimiento, sino que también construís ciudad”

La concejala recalcó en ese sentido el papel que la Universidad juega en Pontevedra y recordó que estos premios forman parte de las casi 50 actividades desarrolladas en los últimos meses en el marco de la colaboración entre la Vicerreitoría y la Concejalía, adelantando que “Universidade y Concello estamos trabajando ya en un nuevo convenio para este año 2022”.

Una de las premiadas que no pudo asistir fue la ex-alumna de Fisioterapia Ana Rovira, premiada en la categoría de deporte, salud y bienestar por Efectos da fisioterapia mediante exercicio terapéutico en pacientes con esquizofrenia, en el que tuvo como tutora a Iria da Cuña.

También en esta categoría, se reconocieron con un accésit el TFG Os efectos da gamificación en educación física escolar, del graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Borja Piñeiro; y el TFM Exercicio físico en transplante de corazón. Revisión sistemática con metaanálise e estudo de caso, del egresado del Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde Ginés Martínez.

Innovación

En el ambito de Educación, innovación social e xestión pública, el graduado en Publicidade e Relacións Públicas Juan Ares fue premiado por un TFG que, como explica, “exploraba a ‘resurrección’ de estrelas do celuloide e do espectáculo en insercións publicitarias, mediante técnicas como o morphing ou o deepfake”. Tutorizado por Anna Amorós, su trabajo Do universo cinematográfico á estratexia publicitaria. Análise da resurrección do star system na publicidade: o caso de Diet Coke e Cruzcampo, abarcó un “estudio histórico-descriptivo” de este recurso publicitario, “desde lo primero caso conocido hasta el anuncio más reciente”.

“Dar visibilidad al talento”

En lo que se refiere a los trabajos de final de máster (TFM), el premio fue para Silvia Fernández, titulada del Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, quien destaca que reconocimientos como estos “resultan muy motivadores para incentivar la excelencia académica y dar visibilidad al talento del alumnado, pero también al apoyo indispensable de las tutoras y tutores”. Titulado Aproximación á Responsabilidade Social Corporativa nas deputacións galegas; análise a partires da información divulgadas nas páxinas web y tutorizado por Ana Dopico, su trabajo se centró en el estudio del “grado de transparencia en la divulgación” de las iniciativas vinculadas a la responsabilidad social, así como la contribución de las cuatro diputaciones a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de sus webs. La egresada Minerva García alcanzó un accésit por Políticas públicas locais de emprego. O caso do concello de Silla, Valencia.