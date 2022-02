Bajos que no se alquilan se reconvierten en plazas de garaje

Comprar una plaza de garaje, o varias, para alquilarla es ya una de las inversiones más rentables en Pontevedra. Lo que hace unos años era una tendencia emergente, hoy ya es un negocio de lo más habitual y que está viviendo uno de sus momentos más fuertes de los últimos tiempos, empujado por las numerosas peatonalizaciones de calles y, especialmente, por la eliminación de plazas de aparcamiento libres en el centro de la ciudad, sustituidas en muchos casos por zonas de servicios o de carga y descarga. Esta actividad es cada vez más rentable y se acerca a las cifras de alquiler de vivienda, aunque sin llegar a superarla todavía: Según los datos que manejan las inmobiliarias de la Boa Vila, actualmente la rentabilidad de una plaza de garaje está entre el 2 y el 3 por ciento, mientras que la de un piso está entre el 4 y el 5 por ciento.

Este nicho de mercado no ha pasado desapercibido para algunos inversores, que están apostando por nuevas fórmulas de aparcamiento en la ciudad. Así, en los últimos años se han reconvertido varios locales comerciales que estaban sin alquilar en garajes con alrededor de una quincena de plazas. Existen tres bajos en esta situación y, actualmente, hay otros dos proyectos en el mismo camino. Principalmente son locales situados más bien hacia la periferia, aunque también hay alguno más hacia el centro. Si bien, para efectuar estas obras no siempre es fácil, pues en algunos casos es necesario un cambio de uso en el Plan de Urbanismo y no siempre se concede.

En los portales Idealista y Fotocasa, dos de los más utilizados para encontrar viviendas o garajes, se ofertan plazas en dos de estos espacios. Uno de ellos, situado en la calle Jofre de Tenorio, se vende por 320.000 euros. Es un local con capacidad para 12 vehículos, con tres trasteros y una oficina. Otro de ellos, en Salgueiriños, se vende por 120.000 euros. Este espacio de 280 metros cuadrados tiene capacidad para diez coches y se promociona como una “oportunidad ideal para inversión”.

“En Pontevedra hay mucho mercado porque hay una peatonalización severa y muy restrictiva en algunos puntos y los coches hay que guardarlos en algún lado”, apunta Javier Tovar, gerente de la inmobiliaria del mismo nombre situada en la plaza de la Peregrina. “Con la eliminación de muchas plazas de aparcamiento exteriores –gran parte reconvertidas en zonas de servicios o carga y descarga en el centro–, la demanda de plazas de garaje se ha disparado y, por tanto, también los precios”, explica.

Así, las inmobiliarias consultadas por FARO consideran que la falta de oferta, en un contexto de elevada demanda, convierte a las plazas de garaje en una buena inversión, más o menos segura. Entre otras cosas, apuntan que el precio de los alquileres de garajes ha subido, aunque en un porcentaje inferior al 10% en el último año.

Según el estudio sobre la rentabilidad de los garajes en 2021 elaborado por Fotocasa, la media española de rentabilidad es del 8,4 por ciento. Por provincias gallegas, A Coruña lidera la tabla de rentabilidad con un 8,4%, seguida por la de Pontevedra, con un 5,8%, cayendo 0,7 puntos con respecto al año 2020. La media autonómica es del 6,9%, el mismo que se registró en 2020.