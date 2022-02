La Policía pide no facilitar datos personales ante el aumento de estafas por internet

Las estafas por internet aumentan de forma constante y para evitarlas hay que seguir unas normas de conducta básicas, como no facilitar datos y contraseñas, comprobar la fiabilidad de las páginas web y aplicaciones en las que realizamos transacciones y, en general, comportarnos en la vida virtual como en la real. Son algunas de las pautas de comportamiento que solicita la Policía Nacional, ante el aumento de este tipo de delitos y con ocasión del Día Mundial de Internet Segura.

El inspector Juan José Varela, jefe de la unidad Udef-Ciberdelincuencia de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra, compareció ayer para dar algunos consejos para evitar las estafas por internet, phishing, sextorsión (o extorsión sexual), “cartas nigerianas”, o cualquiera de las modalidades de delitos telemáticos.

El comportamiento en la vida virtual debe asemejarse a la real y el inspector Juan José Varela lo explicó de forma gráfica: Si una persona con traje llega a nuestra casa, se identifica como trabajador del banco y nos pide que hagamos una transferencia de 5.000 euros, a nadie se le ocurre hacerle caso sin más. Así debemos comportarnos también en los medios telemáticos, como el ordenador, o el móvil.

El jefe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Pontevedra subrayó que se ha detectado un notable aumento de este tipo de delitos. La Policía ha establecido un plan operativo especial, que tiene entre sus pilares fundamentales la prevención. Así, insta a la población a tener precaución ante cualquier tipo de mensaje o correo electrónico que nos llegue de entidades bancarias, comercializadora de gas, o empresa de mensajería y envío de paquetes, a través de los que están operando los ciberdelincuentes.

Juan José Varela recuerda que ni nuestro banco ni ningún organismo público nos va a solicitar datos de carácter personal y contraseñas por estas vías y que antes de dar algún tipo de información debemos cerciorarnos de que la estamos dando a una persona de confianza. El consejo general es “utilizar el sentido común”.

El inspector Varela apuntó que este tipo de estafas por internet se articulan de forma masiva, de modo que llegan a multitud de terminales con la confianza de que una parte de los usuarios caerá en la trampa y será estafado. De ahí que la prevención sea la parte más importante de la lucha contra este tipo de delitos.

En caso de que se produzca, el afectado debe acudir cuanto antes a la Policía, que dispone de las herramientas para intentar atajar cuanto antes la estafa y que el daño no sea mayor del ya causado.

A la Policía, y al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) también le son útiles las informaciones sobre intentos de estafa que no se han llegado a producir, para luchar contra este tipo de delincuencia.

Alerta con la “sextorsión” y “estafas amorosas”

Además de “comportarnos en la vida digital como en la real”, la Policía insta a la ciudadanía a tener contraseñas seguras, a cambiarlas de vez en cuando, instalar antivirus de confianza en los dispositivos, no descargar nunca software de páginas que no sean oficiales o de absoluta confianza, y no clicar en direcciones que nos llegan por sms y que no estamos seguros de adónde nos dirigen. Observar que una página web tiene el candado al inicio de su dirección y un http completo son otras pautas a seguir cuando navegamos en internet.

El inspector Juan José Varela hizo referencia además al cuidado que deben poner los menores y sus padres para prevenir la sextorsión, o extorsión sexual, así como los adultos sobre las llamadas “cartas nigerianas” o “estafa amorosa”, de delincuentes que se hacen con la confianza de la víctima para acabar pidiéndole grandes sumas de dinero. En el caso de los tramites bancarios, la doble autentificación está resolviendo muchos problemas de este tipo. Las aplicaciones de los bancos no suelen tener fallos de seguridad, pero en todo caso la Policía pide que se verifiquen siempre los pasos.

“No actuar de forma impulsiva y utilizar pasarelas de pago”

Cuando una persona navega por internet, explica el inspector Juan José Varela, “caemos en prácticas no deseadas” y realizamos gestiones “impensables” como realizar pagos transferencias sin verificar previamente el destinatario. Este experto apunta como otra pauta para evitar ser víctimas de este tipo de delitos “no responder de forma impulsiva”, verificar cada acción y no facilitar datos personales a través del móvil o del ordenador. El inspector Varela apunta que de la misma manera “que no le das las claves de la alarma de tu casa a la primera persona que llega”, tampoco se debe dar estos datos por vía telemática. En el caso de las compras, la Policía recomienda que se utilicen “pasarelas de pago”, pues dan mayor seguridad al cliente, en caso de reclamaciones o devoluciones, a diferencia de las páginas en las que se paga directamente. Con respecto a Pontevedra, el inspector Varela apunta que los ciberdelitos más habituales son el “phishing” o fraudes cometidos en nombre de entidades bancarias, salvo en épocas concretas como Navidad o el “Black Friday”, cuando aumentan las estafas relacionadas con compras. En los últimos meses se han producido numerosos delitos de este tipo en el ámbito de Pontevedra. Concretamente el día 27 de enero se presentó una denuncia por supuesta estafa de este tipo en Poio. La denunciante realizó un pedido de una réplica de un teléfono modelo iPhone 13 en una página de Facebook realizando un pago de 190 euros. Al parecer le enviaron una réplica que no funciona de un iPhone 7. Al mismo tiempo le retiraron del banco una suma de 3.000 euros. Posteriormente se averiguó que el teléfono enviado figura como sustraído, logrando identificar a la persona que realiza el envío.