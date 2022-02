La propuesta del Ministerio del Interior para la provisión de puestos de trabajo en Galicia ha generado una fuerte indignación en el sindicato policial Unión Federal de Policía en Pontevedra quien denuncia “una inaceptable discriminación en materia de seguridad” hacia los vecinos de esta provincia.

El sindicato, que cifra en 200 las plazas de policías necesarias para “paliar la escasez de personal en las comisarías de la provincia”, ve como estas plazas no solo no se cubren sino que las que se dotan son en un número que tachan de “ridículo”. “Sigue la discriminación hacia las comisarías de provincia, tratando a los ciudadanos de Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Marín, Salvaterra do Miño y Tui como ciudadanos de segunda”, aseguran, dado que “tan solo 36 policías llegarán a la provincia con esta propuesta, en contraposición con los 76 que lo harán a la provincia de A Coruña”. “Y eso que en Pontevedra se encuentra la Comisaría de Vigo, la más importante y con mayor carga de trabajo de Galicia”.

Desde la UFP remarcan quecon esta propuesta se demuestra “la alejada realidad que les es transmitida a Madrid de las necesidades de las comisarías de la provincia en maeria de personal y medios”, de ahí que públicamente soliciten a la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, que remedie esta propuesta para que no sea definitiva y reclame para las comisarías dela provincia los agentes y unidades policiales necesarios”.

Catorce para la Boa Vila

En el caso de Pontevedra insisten en que la llegada de 14 agentes sería insuficiente para cubrir las necesidades de la capital de la provincia, para quien la UFP lleva años reclamando la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con 30 agentes solamente en funciones de seguridad ciudadana.

En el caso de Marín, esta propuesta supondría la llegada de dos agentes. Para Vilagarcía no se propone ningún refuerzo en lo que consideran el caso más sangrante y que impedirá el servicio las 24 horas.