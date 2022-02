Después de un año sin Entroido por las restricciones del COVID, los grupos de animación vuelven a la carga para preparar el de este 2022. No será como siempre, ya que no se adaptará para guardar lo máximo posible las medidas de seguridad, por lo que se ha cancelado el desfile, su cita más multitudinaria, y otras como la fiesta pirata o el desfile infantil se han modificado, pero sí se mantendrán dos buques insignias del carnaval pontevedrés: la incineración del loro Ravachol y el concurso de murgas.

Para este último ya se están empezando a preparar algunos de los incondicionales de cada edición, como es el caso de El Equipo Já. “Estamos todos con muchas ganas”, reconoce uno de sus miembros, Manuel Ruibal, tras la primera reunión que han realizado para organizarse, el pasado lunes. “Costó empezar porque había dudas, pero tan pronto nos enteramos de que habría concurso, la gente ya se animó”.

Su idea es participar “como siempre”. “Seguramente no nos dé tiempo a preparar media hora, pero al menos haremos una actuación de 20 minutos. Por fin nos reunimos todos y tenemos una idea muy clara. La letra ya casi la tenemos, así que ahora queda machacar y corregir”, explica Ruibal, que con humor comenta que “tenemos el tema ya grabado y lo llevamos en el móvil. En el coche, en vez de oír la radio, ponemos el tema y lo vamos machacando”.

Su intención es ensayar lunes y miércoles y tienen claro que no van a reutilizar disfraces de años anteriores. “Vamos a tener disfraces nuevos. Ya hablamos con la modista que nos los hace siempre y nos ha confirmado que llegará a tiempo”, asegura Ruibal.

Lo único que no desvela es el contenido de su tema para el concurso de murgas. “Es todo secreto hasta el último momento”. Lo que no pueden esconder es su renovada ilusión por recuperar el Entroido después de dos años muy duros.

Os de Sempre, ante la cancelación del desfile, proyecta su debut en el concurso de murgas

Después de más de 50 años participando en el carnaval pontevedrés, el grupo Os de Sempre prepara ahora su debut en el concurso de murgas ante la cancelación del desfile. “Estamos estudiándolo, tenemos reunión el próximo fin de semana para organizarlo”, apunta José Luis Gallego, que señala que, por encima de todo, “no queremos hacer el ridículo, no queremos ir con cualquier cosa”. Su experiencia de tantos años en montajes para el Entroido los avala. “Siempre estuvimos en fachas, no quisimos estar en otras cosas. Acompañamos al Ravachol al principio, pero después había tanta gente que no podíamos hacer la parodia que nos gustaba y lo dejamos”, explica Gallego, que reconoce que “tenemos mono de carnaval”. La letra para el concurso de murgas la tienen ya bastante avanzada y confían, sobre todo, en divertirse. Ahora, con una media de casi 70 años, el grupo quiere que haya relevo generacional. “Recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo que quiera entrar”, recalcan.