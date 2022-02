“La gaita es el instrumento por excelencia que representa a Europa, la gaita es Europa”

El gaiteiro Óscar Ibáñez capitanea un extenso elenco de músicos en el disco colectivo “Piperegrinos. As gaitas do Camiño”, en el que participan 17 instrumentistas de España y Portugal en un gran homenaje colectivo a un instrumento milenario. Surgió como espectáculo y ahora se presenta en un nuevo formato “porque el disco realmente es un canal para divulgar estos proyectos que si no se graban quedan en el olvido”, señala el músico, “la manera de dejarlo para el futuro era plasmarlo en este trabajo que ya es una realidad y que contó con el apoyo e Turismo de Galicia y la Secretaría Xeral de Política Lingüística”.

–¿Cómo surgió “Piperegrinos”? –“Piperegrinos” es un proyecto que continúa otros que desarrollé para estudiar la gaita en un contexto peninsular e internacional. Siempre vemos a la gaita como un instrumento muy vinculado al arco atlántico, a los países celtas, incluso la representación peninsular en los festivales internacionales casi siempre son Galicia o Asturias, cuando en la Península tenemos una gran variedad de morfologías de gaitas y hay una riqueza cultural alrededor de ella que nada tiene que ver con el mundo celta y que están en nuestro territorio más próximo y cercano. Siempre vemos a la gaita como un instrumento muy vinculado al arco atlántico, a los países celtas, cuando en la Península tenemos una gran variedad de morfologías de gaitas y hay una riqueza cultural alrededor de ella –Insiste en que en un año Xacobeo hay que recordar lo que representa la gaita para Europa… –La gaita es el instrumento por excelencia que representa a Europa, a la mayoría de sus culturas, la gaita es Europa. Tenemos gaitas desde el Mediterráneo, los países del Este, Balcanes, y hasta los atlánticos. Tenemos una gran variedad, con tres tipologías de gaitas muy importantes en Europa. Con esa premisa y con otra, que es que el siglo de oro del Camino de Santiago, el apogeo en el XII, es también el momento en el que la gaita se hace muy popular en toda Europa, decidimos poner en marcha “Piperegrinos”, que surgió inicialmente como espectáculo. Quise hacer un trabajo sobre las gaitas del Camino, porque el influjo que significó no fue solo desde el campo de la espiritualidad sino también ligado al intercambio cultural que generó, también en la música. Las gaitas que tenemos hoy en toda la Península también son consecuencia de las idas y venidas de peregrinos, que trajeron sus músicas, sus gaitas. Y de hecho hay muchos detalles en las morfologías de las gaitas de la Península que tienen que ver con gaitas de otras latitudes bastante lejanas, del contacto con otras culturas, y una de las principales vías de contacto era el Camino. Tenemos gaitas desde el Mediterráneo, los países del Este, Balcanes, y hasta los atlánticos. Tenemos una gran variedad, con tres tipologías de gaitas muy importantes en Europa –El trabajo se centra en el escenario ibérico –Al hablar de las gaitas siempre tendemos a ir un poco a los tópicos, la gallega, la asturiana, la escocesa, la irlandesa. Y justamente lo que quisimos fue dar visibilidad a las gaitas peninsulares, algunas de las cuales son conocidas, como la nuestra, con grandes referentes internacionales, pero hay otras tipologías, con una variedad y también un repertorio muy rico, que no son tan conocidas o hasta el momento no han tenido referentes que le hayan dado visibilidad. La gaita en Portugal fue poco a poco desplazada, marginada, y fue cayendo en el olvido. Sin embargo en los últimos veinte años hay un grupo de personas, investigadores y gaiteros, que están haciendo un grandísimo trabajo de recuperación –¿En qué partes de la península hay gaitas? –Hablamos por ejemplo de la gaita catalana, aragonesa, la gaita de boto en La Rioja, la de Sanabria en Castilla-León, o las gaitas portuguesas. En Portugal hubo una grandísima tradición de gaitas y gaiteros que fue un poco desplazada por el éxito de las concertinas, un instrumento tipo acordeón que tuvo un gran éxito, y los cordófonos, que tuvieron mucha popularidad. La gaita en Portugal fue poco a poco desplazada, marginada, y fue cayendo en el olvido. Sin embargo en los últimos veinte años hay un grupo de personas, investigadores y gaiteros, que están haciendo un grandísimo trabajo de recuperación, tanto en Portugal como también en Cataluña, La Rioja, Castilla etc. Y todas esas gaitas que no eran tan conocidas pero que tuvieron una gran tradición, posiblemente tan rica como en Galicia o Asturias, hoy están siendo recuperadas, teniendo nuevos referentes y se están abriendo escuelas y publicando métodos. Uniendo todas esas cuestiones me parecía también muy interesante darles visibilidad y mostrar esos instrumentos en un espectáculo para todos los públicos, porque “Piperegrinos” no es para especialistas. Las gaitas que tenemos hoy en la Península también son consecuencia de las idas y venidas de peregrinos, que trajeron sus músicas, sus gaitas. Hay muchos detalles en las morfologías de las gaitas de la Península que tienen que ver las de otras latitudes –El espectáculo hermanó todas estas ideas alrededor del Camino de Santiago –Esa era la idea. Fue una idea mía que le hice llegar al Xacobeo, a Turismo de Galicia, que les gustó y en un año pandémico con muchas dificultades, porque mi idea inicial era venir haciendo el Camino de Santiago en las distintas comunidades hasta llegar a Galicia pero en plena pandemia era muy complicado, se decidió traerlos a todos a Galicia y durante dos fines de semana hacer 8 conciertos, dos por provincia. Hicimos conciertos en Noia, Mondoñedo, Ribadavia, Vilanova de Arousa, Cee, Sarria, Verín y Mos, los grabamos todos en audio y el último también en video. Hicimos una selección de las mejores grabaciones que recogemos en este disco que ahora publicamos, también para que estos proyectos no sean efímeros porque supusieron un grandísimo esfuerzo. No es fácil reunir a toda esta gente en un mismo espectáculo, creo que es la primera vez que se hace uno con todas estas variantes de la gaita peninsular. Una obra coral para rendir homenaje a la gaita ibérica

“Piperegrinos. As gaitas do Camiño”, resulta de la grabación en vivo del espectáculo del mismo nombre, en el que por primera vez se reunían sobre un mismo escenario algunos de los mejores gaiteros de la península, acompañados de reconocidos músicos en formaciones de trío y dúo. Todos uman esfuerzos para poner de relieve la importancia de la gaita como instrumento representativo de Europa y de sus distintas culturas. Inquedanzas Sonoras distribuye en galicia el disco y en el Estado por Discmediy en unos días estará disponible en todas las tiendas y plataformas digitales. A mayores, en breve se lanzará un video que recoge temas completos de los distintos artistas, grabados durante el concierto de "Piperegrinos" en Mos. Participaron en la grabación del disco Francesc Sans (sac de gemecs), Manel Martorell (mandola) y Titus Prats (percusión) de Cataluña; Adrián Gil (gaita), Alberto Navas (violín) y Serchio Pardos (guitarra y percusión) de Aragón; los asturianos José Manuel Tejedor (gaita asturiana), Richard García (teclados) y Daniel Álvarez (bouzouki y bodhrán); Luis Antonio Pedraza (gaita), Carlos Beceiro (guitarra) y Miguel Mateos (batería) de Castilla y León; Tiago Morais (gaita de Miranda y gaitas) y Tiago Marques (acordeón) de Portugal; y Oscar Ibáñez (gaita gallega), Xosé Liz (bouzouki) y Andrés Vilán (cajón y bodhrán) de Galicia.