Estafan a un poiense con “regalos” por los que firma créditos por 24.000 euros

La Policía Local de Poio constata un aumento de delitos de estafas en el municipio. Así, el día 31 de enero, agentes de la Policía Local acudieron a la vivienda de un hombre de 77 años, que vive solo, alertados por una vecina que comunica que cree que están estafando al anciano. La Policía identifica a dos hombres que trabajan para una supuesta empresa de Palma de Mallorca y que estaban en el lugar para la entrega de un sillón sofá, una aspiradora y un reloj.

El anciano indica que desde hace algún tiempo pasan por su vivienda comerciales para ofrecer objetos gratuitos al ser un cliente que acumulaba muchos puntos a su favor. En las visitas le engañaban para firmar documentos con el objetivo de entregar más objetos, este último un sillón, por el que pretendían cobrar 6.000 euros, logrando además engañar al anciano para firmar varios créditos. En la actualidad el anciano debe una cuantía a la empresa de 24.000 euros con un coste mensual de 700 euros. Los hechos fueron denunciados y puestos a disposición judicial.

Además, el pasado 26 de enero un particular alertó a este departamento de una supuesta visita a un domicilio para la limpieza y desinfección de colchones. Una vez contactan telefónicamente con personas mayores, le ofrecen realizar dicha limpieza de forma gratuita, con el fin de entrar en las estancias de personas vulnerables para hurtar en sus viviendas, según indica la Policía Local.

El día 27 de enero se presentó otra denuncia por supuesta estafa. La denunciante realizó un pedido de una réplica de un teléfono modelo iPhone 13 en una página de Facebook realizando un pago de 190 euros. Al parecer le enviaron una réplica que no funciona de un iPhone 7. Al mismo tiempo le retiraron del banco una suma de 3.000 euros. Posteriormente la Policía Local de Poio averigua que el teléfono enviado figura como sustraído y logra identificar a la persona que realiza el envío y supuesto estafador.

La Policía Local advierte que las personas mayores suelen ser las víctimas reclamadas por este tipo de bandas dedicadas a los robos y estafas, principalmente cuando se trata de personas que viven solas y son vulnerables. De hecho, hay un aumento en los delitos por estafas económicas a mayores de 65 años, aprovechándose de su soledad y exceso de hospitalidad.

La Policía aconseja no confiar en llamadas telefónicas de este tipo ni abrir la puerta a desconocidos. Tampoco hacer encuestas en la puerta de casa ni firmar ningún tipo de contrato. La Policía recomienda mantener todas las precauciones cuando un desconocido llama a la puerta para ofrecer cualquier servicio no solicitado y mantener la alerta con aquellos servicios técnicos no solicitados.