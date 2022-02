Las comunidades de aguas miran al cielo: “Hay manantiales en niveles del verano”

Si usted se surte en su casa de agua de las tradicionales "traídas" no se preocupe, al menos por el momento, el abastecimiento está garantizado. Pero si nunca está de más no malgastar un recurso tan valioso como es el agua, sea todavía más cuidadoso con su uso en la actual situación en la que la Xunta incluso ya ha declarado la situación de prealerta por sequía en buena parte de la cuenca de Galicia Costa.

Desde las comunidades de aguas del entorno de Pontevedra explican que, por ahora, no parece que vaya a haber problemas de suministro, pero sí que van llamando la atención sobre posibles apuros en el futuro si la lluvia no aparece pronto. Y no un chubasco pasajero, sino que lo haga con la persistencia e intensidad suficiente como para recuperar las reservas de la capa freática.

Algunos de los lugares en los que ya se va notando este invierno tan seco son algunos de los que ya sufrieron este tipo de problema en el pasado. Como en Chaín, Ponte Caldelas en donde según explican los vecinos “los manantiales situados más a flor de tierra están desapareciendo y las captaciones están en niveles más parecidos al verano que al mes de febrero”. Aunque no tienen previsto restricciones, sí que aconsejan, a la espera de la lluvia, que se utilice el agua “con sentido” ya que “esperemos que llegue la lluvia en algún momento”, pero si no es así, “no sabemos cómo va a ser el verano”.

En Chaín o en Silvoso las reservas están lejos de lo que suele ser habitual para el mes de febrero

En Caritel, por ejemplo, tampoco tendrán problemas de abastecimiento por ahora. Están lejos de cualquier recorte, pero sí que reconocen que “los niveles de agua son más bajos que otros años”. También en Silvoso detectan un nivel bajo de los manantiales: “Estamos a unos niveles parecidos al verano”, explican. Hay agua, pero lamentan que si a estas alturas las reservas deberían estar al 100% o al 80% para afrontar el verano, ahora mismo están muy lejos de esos porcentajes. “Como siga así mucho tiempo es probable que termine por haber problemas”, señalan, confiando en que en algún momento llegue la lluvia.

Más desahogados parecen estar las comunidades de aguas en la zona de Pontevedra, aunque también reconocen que los niveles de agua son mucho más bajos que otros años. En Pontesampaio, una “traída” que abastece a unas 300 viviendas, explican que “aquí nos podemos dar con un canto en los dientes, porque a pesar de que llevamos tiempo sin llover parece que todavía tenemos bastante agua”.

El Lérez baja este mes con un caudal medio similar al de junio del pasado año

En una de las varias comunidades de Campañó están en una situación parecida. “De momento el rebosadero –que marca el límite del agua de sus depósitos– sigue echando para fuera, por lo que no parece que haya problemas, pero es verdad que de seguir así en cualquier momento esto puede cambiar”, señalan.

La Xunta pide ahorrar

La Xunta de Galicia convocó para este jueves a la Oficina Técnica da Seca para coordinar el seguimiento tras la declaración del estado de prealerta en la demarcación Galicia-Costa. Además de todas las medidas de coordinación con los concellos, también se incide en las medidas de concienciación ciudadana acerca de la escasez de agua y la necesidad de ahorro a través de campañas y bandos municipales, así como en el control de los usos. Solicitan la implicación de los concellos para establecer “las medidas que consideren apropiadas”.

Por ejemplo, el río Lérez está pasando este mes con un caudal medio de 14,5 metros cúbicos por segundo, frente a los 84 del mismo mes del año pasado. Se trata de un nivel similar al mes de junio pasado.

Innovación en Chaín para ahorrar agua y cloro.

Algunas comunidades, como Chaín en Ponte Caldelas, tienen en marcha obras para mejorar el sistema de abastecimiento y ahorrar agua como el sistema de recirculación en depósitos individuales que evita que el agua se estanque y reduce el consumo de cloro. El agua clorada sobrante en vez de tirarse se deriva a otro grupo de depósitos de otro barrio.