Unha vez rematada a primeira fase do proxecto municipal de abastecemento de auga o Concello de Vilaboa licita agora a execución dunha nova condución entre o lugar da Rialiña, comezando no punto de conexión coa rede existente, ata a Escola de Educación Infantil de Bértola, en Santa Marta que funcionará como rede principal desta parroquia e deixará as conexións necesarias para a continuidade futura cara outros lugares. O Concello investirá 100.000 euros á construcción deste tramo da rede de abastecemento municipal.

O proxecto reviste certa complexidade ao incluir unha perforación horizontal para atravesar a N-550 e posteriormente cruzar as vías do tren e o río Tomeza. O Concello de Vilaboa tivo que coordinar a actuación con outras catro administracións xa que ten afeccións do Ministerio de Fomento, ao cruzar unha estrada nacional; da Deputación, xa que a tubaxe discurre pola beira da estrada provincial EP-0105 para cruzar as vías do tren; co Adif, xa que a tubería vai ir polo vial paralelo á vía, e de Augas de Galicia, ao cruzar o río.